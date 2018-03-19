Ещё
Наблюдатели оценили работу оренбургского избиркома на выборах
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Наблюдатели оценили работу оренбургского избиркома на выборах 

ProOren 1 час назад
Фото: ProOren
Региональная избирательная комиссия подвела итоги президентской избирательной кампании и заявила, что выборы в Оренбурге прошли без нарушений.
Председатель региональной ИК Александр Нальвадов отметил, что подготовка и проведение выборов Главы государства прошли на высоком уровне:
«Были некоторые нарушения технического характера. Это допустимо в организации такого масштабного процесса. Выборы в области прошли честно и открыто», — уточнил председатель ИК.
При этом иностранные наблюдатели отметили высокую явку, порой даже до открытия участков, уже приходили первые желающие отдать свой голос.
«С нашей стороны замечаний к процессу подготовки и проведения выборов нет. Мы считаем, что выборы Президента в Оренбурге и в области прошли открыто, гласно, легитимно и в соответствии с законодательством Российской Федерации», — заявили международные наблюдатели.
Всего в выборах поучаствовало больше 278 тысяч человек, что составило 69,9% процентов от общего числа избирателей. Кроме того, за кандидата Владимира Путина в Оренбурге проголосовало 207 049 человек.
ProOren: последние новости
Подсчет голосов на выборах проведут машины Никакой агитации: в России день тишины перед выборами В Оренбуржье продолжают выбирать Президента РФ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Макаревич назвал россиян «злобными дебилами»410
Еще одна страна вышлет российских дипломатов448
Песков рассказал о «впечатляющем» плане Путина224
Обзор зарубежных СМИ: «Крымский мост рухнет до иска Украины»178
Панин опубликовал голое селфи c барышней44
Видео
05:00
Моржи, ракеты и абсолютный лидер Путин
Политика Выборы 2018
08:55
Песков рассказал о «впечатляющем» плане Путина
Политика Выборы 2018
00:29
На здании МИД Великобритании «появился» Путин
В мире
04:28
Украинский телеканал оказался в центре скандала из-за Табакова
В мире
00:42
Российское правительство ждут перестановки
Политика
02:34
Еще одна страна вышлет российских дипломатов
В мире
01:10
В Хамовниках изменится схема движения транспорта
Новости Москвы
07:01
Собянин поздравил российских паралимпийцев
Новости Москвы
04:44
Макаревич назвал россиян «злобными дебилами»
Шоу-бизнес Общество
00:40
Панин опубликовал голое селфи c барышней
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение