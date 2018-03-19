Наблюдатели оценили работу оренбургского избиркома на выборах 

Региональная избирательная комиссия подвела итоги президентской избирательной кампании и заявила, что выборы в Оренбурге прошли без нарушений.
Председатель региональной ИК Александр Нальвадов отметил, что подготовка и проведение выборов Главы государства прошли на высоком уровне:
«Были некоторые нарушения технического характера. Это допустимо в организации такого масштабного процесса. Выборы в области прошли честно и открыто», — уточнил председатель ИК.
При этом иностранные наблюдатели отметили высокую явку, порой даже до открытия участков, уже приходили первые желающие отдать свой голос.
«С нашей стороны замечаний к процессу подготовки и проведения выборов нет. Мы считаем, что выборы Президента в Оренбурге и в области прошли открыто, гласно, легитимно и в соответствии с законодательством Российской Федерации», — заявили международные наблюдатели.
Всего в выборах поучаствовало больше 278 тысяч человек, что составило 69,9% процентов от общего числа избирателей. Кроме того, за кандидата Владимира Путина в Оренбурге проголосовало 207 049 человек.