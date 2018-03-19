Наблюдатели оценили работу оренбургского избиркома на выборах

Региональная избирательная комиссия подвела итоги президентской избирательной кампании и заявила, что выборы в Оренбурге прошли без нарушений.

Председатель региональной ИК Александр Нальвадов отметил, что подготовка и проведение выборов Главы государства прошли на высоком уровне:

«Были некоторые нарушения технического характера. Это допустимо в организации такого масштабного процесса. Выборы в области прошли честно и открыто», — уточнил председатель ИК.

При этом иностранные наблюдатели отметили высокую явку, порой даже до открытия участков, уже приходили первые желающие отдать свой голос.

«С нашей стороны замечаний к процессу подготовки и проведения выборов нет. Мы считаем, что выборы Президента в Оренбурге и в области прошли открыто, гласно, легитимно и в соответствии с законодательством Российской Федерации », — заявили международные наблюдатели.