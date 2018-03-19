Новый глава МИД Германии раскритиковал выборы в России

Министр иностранных дел Германии Хайко Мас заявил об «отсутствии справедливой политической конкуренции в рамках российских выборов» и назвал Россию «сложным партнером».

По его словам, результаты и обстоятельства выборов в России не удивили его, поэтому «говорить о справедливой политической конкуренции в том виде, в котором мы ее знаем, безусловно, получается не во всех случаях».

Мас назвал недопустимым тот факт, что голосование проходило в «аннексированном» Крыму , но признал, что Германия должна поддерживать диалог с Россией, поскольку она «необходима для урегулирования крупных международных конфликтов».

Глава МИД Германии выразил надежду, что Россия в будущем будет стремиться к более «конструктивному вкладу» в двусторонние отношения.

В понедельник в Брюсселе главы МИД стран Евросоюза обсуждают отравление бывшего российского агента Сергея Скрипаля в Солсбери.

Ранее Брюссель проявил солидарность с Лондоном в связи с «делом Скрипаля».

Напомним, в субботу, 17 марта, в ответ на действия Лондона Москва объявила персонами нон грата 23 британских дипломатов и закрыла генконсульство в Петербурге . Также прекращается деятельность Британского совета.

В британском министерстве иностранных дел (Форин-офисе) заявляли, что Великобритания ожидала подобного ответа Москвы на действия Лондона; приоритет британского правительства в данный момент — помочь высылаемым из России дипломатам.