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Новый глава МИД Германии раскритиковал выборы в России
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Новый глава МИД Германии раскритиковал выборы в России 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Министр иностранных дел Германии Хайко Мас заявил об «отсутствии справедливой политической конкуренции в рамках российских выборов» и назвал Россию «сложным партнером».
Глава МИД Германии Хайко Мас перед встречей глав МИД стран ЕС в Брюсселе раскритиковал выборы в России, прошедшие накануне, сообщает Deutsche Welle.
По его словам, результаты и обстоятельства выборов в России не удивили его, поэтому «говорить о справедливой политической конкуренции в том виде, в котором мы ее знаем, безусловно, получается не во всех случаях».
Мас назвал недопустимым тот факт, что голосование проходило в «аннексированном» Крыму, но признал, что Германия должна поддерживать диалог с Россией, поскольку она «необходима для урегулирования крупных международных конфликтов».
Глава МИД Германии выразил надежду, что Россия в будущем будет стремиться к более «конструктивному вкладу» в двусторонние отношения.
В понедельник в Брюсселе главы МИД стран Евросоюза обсуждают отравление бывшего российского агента Сергея Скрипаля в Солсбери.
Ранее Брюссель проявил солидарность с Лондоном в связи с «делом Скрипаля».
Напомним, в субботу, 17 марта, в ответ на действия Лондона Москва объявила персонами нон грата 23 британских дипломатов и закрыла генконсульство в Петербурге. Также прекращается деятельность Британского совета.
В британском министерстве иностранных дел (Форин-офисе) заявляли, что Великобритания ожидала подобного ответа Москвы на действия Лондона; приоритет британского правительства в данный момент — помочь высылаемым из России дипломатам.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя тему российского ответа Британии, заявила, что решения принимались обдуманно и с учетом возможных последствий. Она предостерегла Британию от попыток принять новые меры против России.
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