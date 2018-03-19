Политолог: ЦИК должен выписать Терезе Мэй благодарственную грамоту за явку

«Я считаю, что ЦИК должен выписать Терезе Мэй благодарственную грамоту без всяких колебаний, потому что она сыграла на явку больше, чем оповещения всех избиркомов, это абсолютно точно. Мы не только вспомнили времена холодной войны (а сейчас еще круче, чем во времена холодной войны), мы услышали такую риторику, благодаря которой граждане поучаствовали, что пойти на избирательный участок — это их долг», — сказал Ведруссов.

Он также отметил, что высокой явке способствовала и успешная информационная кампания, которая помогла донести до избирателей информацию о выборах в стране.

С тем, что сложная внешнеполитическая ситуация заняла особое место в этой кампании, согласен и глава «Политической экспертной группы» Константин Калачев . С 2014 года санкционный режим постоянно ужесточался, российскую олимпийскую сборную ограничили в правах на Олимпиаде в Южной Корее , а буквально под выборы разгорелся дипломатический скандал с Великобританией, которая обвинила Россию в отравлении бывшего шпиона-перебежчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, сообщает URA.RU «Рост гражданских чувств, патриотический подъем — именно это оказалось решающим фактором», — отметил Калачев.

Выборы президента России состоялись 18 марта 2018 года. По предварительным данным, явка на президентских выборах составила 67,47%.