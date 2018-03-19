Политолог: ЦИК должен выписать Терезе Мэй благодарственную грамоту за явку 

Центризбирком (ЦИК) должен выписать премьер-министру Великобритании Терезе Мэй благодарственную грамоту за ее резкую критику в адрес России, поскольку это способствовало обеспечению высокой явки на президентских выборах в России, [рассказал] (https://rns.online/opinions/CHto-pomoglo-obespechit-visokuyu-yavku-na-viborah-prezidenta-Rossii-2018-03-19/) RNS директор аналитического центра «СтратегPRO» политолог Александр Ведруссов.
«Я считаю, что ЦИК должен выписать Терезе Мэй благодарственную грамоту без всяких колебаний, потому что она сыграла на явку больше, чем оповещения всех избиркомов, это абсолютно точно. Мы не только вспомнили времена холодной войны (а сейчас еще круче, чем во времена холодной войны), мы услышали такую риторику, благодаря которой граждане поучаствовали, что пойти на избирательный участок — это их долг», — сказал Ведруссов.
Он также отметил, что высокой явке способствовала и успешная информационная кампания, которая помогла донести до избирателей информацию о выборах в стране.
С тем, что сложная внешнеполитическая ситуация заняла особое место в этой кампании, согласен и глава «Политической экспертной группы» Константин Калачев. С 2014 года санкционный режим постоянно ужесточался, российскую олимпийскую сборную ограничили в правах на Олимпиаде в Южной Корее, а буквально под выборы разгорелся дипломатический скандал с Великобританией, которая обвинила Россию в отравлении бывшего шпиона-перебежчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, сообщает URA.RU «Рост гражданских чувств, патриотический подъем — именно это оказалось решающим фактором», — отметил Калачев.
Ранее председатель ЦИК России Элла Памфилова огласила предварительные итоги выборов президента России. Так, наибольше число голосов набрал действующий глава российского государства Владимир Путин (76,6%). Далее следуют Павел Грудинин (11,8%), Владимир Жириновский (5,66%), Ксения Собчак (1,67%), Григорий Явлинский (1,04%), Борис Титов (0,76%), Максим Сурайкин (0,68%) и Сергей Бабурин (0,65%).
Выборы президента России состоялись 18 марта 2018 года. По предварительным данным, явка на президентских выборах составила 67,47%.