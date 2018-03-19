ЕС призвал РФ ответить на вопросы следствия по делу Скрипаля 

Европейский союз решительно осуждает нападение, совершенное против Сергея и Юлии Скрипаль в Солсбери 4 марта 2018 года, говорится в заявлении Совета ЕС по иностранным делам, принятом в Брюсселе.
«Этими безрассудными и незаконными действиями угрожали жизням многих граждан. Европейский союз крайне серьезно относится к оценке правительства Великобритании, что весьма вероятно, что Российская Федерация несет за это ответственность», — цитирует заявление «Интерфакс». Министры призвали Россию ответить на вопросы следствия и обеспечить незамедлительное и полное раскрытие информации о «Новичке».
Обсуждение инцидента со Скрипалем в ЕС послужит хорошей основой для последующих действий, считает глава МИД Швеции Маргот Вальстрем. «Нам крайне важно оставаться едиными и продемонстрировать солидарность с Соединенным Королевством», — заявила она.
Тем временем, глава МИД Австрии Карин Кнайсль считает, что эксперты должны дать заключение по делу отравления экс-сотрудника Сергея Скрипаля, прежде чем говорить о мерах в отношении России. «По нашему мнению, эксперты должны выяснить обстоятельства дела и прояснить картину, прежде чем говорить об обвинениях, и высказывать суждения. Эксперты из ОЗХО должны разобраться в деле», — сказала глава МИД.
Между тем, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Лондону придется ответить за голословные обвинения в адрес Москвы по «делу Скрипаля» — либо подкрепить их доказательствами, либо принести извинения. «Нам понятна солидарность (с позицией Лондона по „делу Скрипаля“), но еще раз повторяем: рано или поздно за эти голословные обвинения придется отвечать», — сказал Песков. Он также отметил, что в ситуации с «делом Скрипаля» не употреблял бы фразу «обострение отношений с Западом». «В данном случае речь идет о совершенно труднообъяснимом, с непонятной мотивацией и безосновательном клеветническом потоке в отношении России со стороны Великобритании, со стороны руководства Великобритании», — подчеркнул Песков.