В Кремле рассказали о клеветническом потоке от Британии

«В данном случае речь идет о труднообъяснимом, с непонятной мотивацией клеветническом потоке в отношении России со стороны Великобритании, со стороны руководства Великобритании», — заключил пресс-секретарь.

Он также подчеркнул, что в Кремле не склонны говорить об обострении отношений с Западом в целом.