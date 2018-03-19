ЕС потребовал от России раскрыть детали разработки яда «Новичок» 

Страны-члены Евросоюза в совместном заявлении потребовали от России раскрыть детали разработки нервно-паралитического отравляющего вещества «Новичок». Об этом говорится на сайте Европейского совета.
Ранее глава дипломатии ЕС Федерика Могерини заявила, что ЕС выражает полную солидарность с Великобританией в связи с делом об отравлении бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля. Об этом сообщало агентство Reuters.
«У нас интенсивная повестка дня сегодня с министрами. В первую очередь мы послушаем (главу МИД) Бориса Джонсона по Солсбери. Совершенно ясна наша полная солидарность с Великобританией и наша крайняя обеспокоенность тем, что произошло. Это неприемлемо», — указывала она.
Отношения РФ и Великобритании резко ухудшились на фоне инцидента, произошедшего в британском Солсбери. Там 4 марта были найдены в бессознательном состоянии экс-полковник запаса ГРУ Скрипаль, работавший на британские спецслужбы и уехавший в Великобританию после обмена шпионами между Россией и США, и его дочь Юлия. Британские власти считают, что Скрипали были отравлены нервно-паралитическим веществом из группы «Новичок», к разработке которого причастна Москва, Российские власти обвинения в свой адрес отрицают.