Абсолютно на всех избирательных участках Нижневартовска Путин набрал больше 70% голосов 

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Итак, в Нижневартовске ни на одном из избирательных участков кандидат-самовыдвиженец Владимир Путин не получил меньше 70% голосов. Активней всего за него высказались жители старого Вартовска. Из 800 человек, включенных в список избирателей в УИК № 682, за Путина проголосовали 492 человека (или 82% избирателей), показав абсолютный для города рекорд по отданным за него, в процентах, голосам. По итогам выборов, можно утверждать, что рейтинг Владимира Путина в старом вартовске самый высокий в городе.
Самый же низкий процент отданных за действующего президента голосов, но и он 70,12%, на УИК № 688, к которому относятся жители новых микрорайонов, где живут, в основном, ипотечники и молодые семьи. Там же самый хороший по Нижневартовску показатель продемонстрировала самый молодой кандидат в президенты, а по совместительству единственная женщина, Ксения Собчак, убедив в своей правоте 3% избирателей или 46 человек. Этот же участок лидирует по числу испорченных избирателями бюллетеней. Таковых на 688 участке набралось 53.
Итоговая картина для Нижневартовска выглядит так: за Владимира Путина свои голоса отдали 89084 человек (75,65%), на втором месте Павел Грудинин, набравший 13869 голосов или (11,78%), а на третьем Владимир Жириновский. За либерал-демократа проголосовали 8157 человек (6,93%). С идеями Ксении Собчак в городе согласились 2050 избирателей (1,74%). Оставшиеся кандидаты не смогли перешагнуть даже процентный порог. Суммарно за Сергея Бабурина, Максима Сурайкина, Бориса Титова и Григория Явлинского проголосовали 2905 человек (2,47%) из всего числа проголосовавших.