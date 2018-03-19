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Песков: Лондону придется либо представить доказательства, либо извиниться
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Песков: Лондону придется либо представить доказательства, либо извиниться 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не склонны говорить об обострении отношений с Западом в целом, так как речь идет о безосновательном клеветническим потоке со стороны Великобритании, передает РИА «Новости».
По его словам, рано или поздно Лондону придется либо представить доказательства, либо извиниться.
"Я не употреблял бы фразу «обострение отношений с Западом». В данном случае речь идет о совершенно труднообъяснимом, с непонятной мотивацией и безосновательном клеветническом потоке в отношении России со стороны Великобритании, со стороны руководства Великобритании. Нам понятна, скажем так, солидарность и Евроатлантическая, и другая, но еще раз повторяю, рано или поздно за вот эти голословные обвинения придется отвечать. Придется их или чем-то подкрепить, какими-то доказательствами, или принести соответствующие извинения", — сказал Песков.
Ранее спикер Совфед Валентина Матвиенко заявила, что у Москвы есть набор серьезных мер в ответ на оказываемое Лондоном давление по делу об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля.
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