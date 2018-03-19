Песков: Лондону придется либо представить доказательства, либо извиниться

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не склонны говорить об обострении отношений с Западом в целом, так как речь идет о безосновательном клеветническим потоке со стороны Великобритании , передает РИА «Новости»

По его словам, рано или поздно Лондону придется либо представить доказательства, либо извиниться.