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В Британии назвали абсурдными заявления России о непричастности к делу Скрипаля
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В Британии назвали абсурдными заявления России о непричастности к делу Скрипаля 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Отрицание Россией причастности к отравлению бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля в британском Солсбери «становится все более абсурдным». Об этом заявил министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон в преддверии заседания глав внешнеполитических ведомств ЕС в Брюсселе, передает Reuters.
«Это классическая русская стратегия», — считает Джонсон. По его мнению, среди присутствующих за столом стран едва ли найдется одна, которая не пострадала из-за «враждебных и разрушительных действий России».
«То они говорят, что никогда не производили «Новичок», то говорят, что они его производили, новые запасы его были уничтожены. Потом они говорят, что они его производили и все запасы были уничтожены, но кое-что было вывезено в Швецию, Чехию, Словакию, США или даже Великобританию», — приводит слова дипломата РИА Новости.
Отношения Москвы и Лондона в последнее время резко обострились из-за произошедшего в британском Солсбреи, где были отравлены Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. По данным британской стороны, на месте преступления были обнаружены следы вещества под названием «Новичок», якобы разрабатывавшегося СССР в военных целях. Россия обвинения отрицает.
МИД России 17 марта объявил персонами нон грата 23 дипломатических сотрудников посольства Великобритании, они должны покинуть страну в течение недели.
Такое решение последовало после того, как 14 марта британский премьер-министр Тереза Мэй объявила о высылке 23 российских дипломатов.
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