В Британии назвали абсурдными заявления России о непричастности к делу Скрипаля

«Это классическая русская стратегия», — считает Джонсон. По его мнению, среди присутствующих за столом стран едва ли найдется одна, которая не пострадала из-за «враждебных и разрушительных действий России».

Чехию, Словакию, «То они говорят, что никогда не производили «Новичок», то говорят, что они его производили, новые запасы его были уничтожены. Потом они говорят, что они его производили и все запасы были уничтожены, но кое-что было вывезено в Швецию США или даже Великобританию», — приводит слова дипломата РИА Новости

Отношения Москвы и Лондона в последнее время резко обострились из-за произошедшего в британском Солсбреи, где были отравлены Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. По данным британской стороны, на месте преступления были обнаружены следы вещества под названием «Новичок», якобы разрабатывавшегося СССР в военных целях. Россия обвинения отрицает.

МИД России 17 марта объявил персонами нон грата 23 дипломатических сотрудников посольства Великобритании, они должны покинуть страну в течение недели.