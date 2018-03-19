«Следить за выборами было интересно» ‐ наблюдатель из США побывал на подмосковных участках

За выборами президента помимо наблюдателей из России следили и представители разных стран. Международные наблюдатели сами могли выбрать регионы, в которых они будут работать. Американский наблюдатель Джородж Клайн решил остановить свой выбор на Московской области . Он посетил пять избирательных участков в Дмитровском районе.

Больше всего меня удивили КОИБы. Они значительно упрощают процесс выборов и, более того, сохраняется возможность пересчитать все бюллетени вручную в случае возникновения

каких-либо

вопросов

— Джородж Клайн, наблюдатель из США

Наблюдатель из Америки отметил, что следить за выборами в России было интересно, тем более это был его первый опыт работы в нашей стране. Наибольший интерес представляла новая автоматизированная система и новый подход к проведению выборов.