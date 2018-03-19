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«Следить за выборами было интересно» ‐ наблюдатель из США побывал на подмосковных участках
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«Следить за выборами было интересно» ‐ наблюдатель из США побывал на подмосковных участках 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
За выборами президента помимо наблюдателей из России следили и представители разных стран. Международные наблюдатели сами могли выбрать регионы, в которых они будут работать. Американский наблюдатель Джородж Клайн решил остановить свой выбор на Московской области. Он посетил пять избирательных участков в Дмитровском районе.
Больше всего меня удивили КОИБы. Они значительно упрощают процесс выборов и, более того, сохраняется возможность пересчитать все бюллетени вручную в случае возникновения
каких-либо
вопросов
— Джородж Клайн, наблюдатель из США.
Наблюдатель из Америки отметил, что следить за выборами в России было интересно, тем более это был его первый опыт работы в нашей стране. Наибольший интерес представляла новая автоматизированная система и новый подход к проведению выборов.
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