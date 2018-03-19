Союз театральных деятелей обсудит с АП закон о культуре 

МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Союз театральных деятелей России обсудит рабочий проект закона «О культуре» с администрацией президента РФ в понедельник, 19 марта. Об этом сообщил глава союза Александр Калягин на пресс-конференции в МИА «Россия сегодня».
"Мы сегодня встречаемся, кстати, с президентской администрацией, потому что наши эксперты подготовили рабочий проект закона «О культуре», — сказал Калягин.
В феврале Владимир Путин поручил своей администрации совместно с Советом при президенте РФ по культуре и искусству разработать концепцию закона «О культуре» до 15 марта.