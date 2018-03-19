Ещё
Союз театральных деятелей обсудит с АП закон о культуре
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Союз театральных деятелей обсудит с АП закон о культуре 

РИА Новости 1 час назад
МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Союз театральных деятелей России обсудит рабочий проект закона «О культуре» с администрацией президента РФ в понедельник, 19 марта. Об этом сообщил глава союза Александр Калягин на пресс-конференции в МИА «Россия сегодня».
"Мы сегодня встречаемся, кстати, с президентской администрацией, потому что наши эксперты подготовили рабочий проект закона «О культуре», — сказал Калягин.
В феврале Владимир Путин поручил своей администрации совместно с Советом при президенте РФ по культуре и искусству разработать концепцию закона «О культуре» до 15 марта.
РИА Новости: последние новости
"Неправильно ты, Дядя Федор, голосуешь". Западные СМИ о выборах в России Кандидаты в президенты России стали лучше одеваться, отметил Юдашкин Песков ответил на обвинения в причастности России к делу Скрипаля
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Макаревич назвал россиян «злобными дебилами»410
Еще одна страна вышлет российских дипломатов448
Песков рассказал о «впечатляющем» плане Путина224
Обзор зарубежных СМИ: «Крымский мост рухнет до иска Украины»178
Панин опубликовал голое селфи c барышней44
Видео
05:00
Моржи, ракеты и абсолютный лидер Путин
Политика Выборы 2018
08:55
Песков рассказал о «впечатляющем» плане Путина
Политика Выборы 2018
00:29
На здании МИД Великобритании «появился» Путин
В мире
04:28
Украинский телеканал оказался в центре скандала из-за Табакова
В мире
00:42
Российское правительство ждут перестановки
Политика
02:34
Еще одна страна вышлет российских дипломатов
В мире
01:10
В Хамовниках изменится схема движения транспорта
Новости Москвы
07:01
Собянин поздравил российских паралимпийцев
Новости Москвы
04:44
Макаревич назвал россиян «злобными дебилами»
Шоу-бизнес Общество
00:40
Панин опубликовал голое селфи c барышней
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение