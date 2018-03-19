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Песков прокомментировал ситуацию «с усами» Грудинина
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Песков отказался напутствовать обещавшего сбрить усы Грудинина 

Ведомости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков ответил отказом на просьбу журналистов дать совет кандидату в президенты от КПРФ Павлу Грудинину по сбриванию усов.
Грудинин в интервью журналисту Юрию Дудю пообещал сбрить усы, если его результат на президентских выборах окажется меньше 15%.
Песков пояснил, что не вправе что-то советовать Грудинину в этой ситуации. На вопрос, как ему самому далось исполнение такого же обещания (он проспорил усы своей дочери), Песков ответил: «Легко!».
На выборах главы государства 18 марта победил действующий президент Владимир Путин с результатом 76,66%. Грудинин занял второе место, за него проголосовало 11,8% избирателей.
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