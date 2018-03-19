Песков прокомментировал ситуацию «с усами» Грудинина

Песков отказался напутствовать обещавшего сбрить усы Грудинина

Грудинин в интервью журналисту Юрию Дудю пообещал сбрить усы, если его результат на президентских выборах окажется меньше 15%.

Песков пояснил, что не вправе что-то советовать Грудинину в этой ситуации. На вопрос, как ему самому далось исполнение такого же обещания (он проспорил усы своей дочери), Песков ответил: «Легко!».

На выборах главы государства 18 марта победил действующий президент Владимир Путин с результатом 76,66%. Грудинин занял второе место, за него проголосовало 11,8% избирателей.