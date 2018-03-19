Песков рассказал, почему российское общество максимально консолидировано

"Что касается консолидации, вы знаете, общество и так достаточно консолидировано, и консолидировано оно максимально, и консолидировано оно не на фоне чьих-то нападок, а скорее вокруг планов по дальнейшему развитию страны", — сказал Песков.

По его словам, результаты выборов это красноречиво продемонстрировали.