Песков рассказал, почему российское общество максимально консолидировано 

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российское общество максимально консолидировано, передает РИА «Новости».
"Что касается консолидации, вы знаете, общество и так достаточно консолидировано, и консолидировано оно максимально, и консолидировано оно не на фоне чьих-то нападок, а скорее вокруг планов по дальнейшему развитию страны", — сказал Песков.
По его словам, результаты выборов это красноречиво продемонстрировали.
Ранее Песков заявил, что в Кремле не склонны говорить об обострении отношений с Западом в целом, так как речь идет о безосновательном клеветническим потоке со стороны Великобритании.