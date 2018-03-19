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Песков рассказал, почему российское общество максимально консолидировано
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Песков рассказал, почему российское общество максимально консолидировано 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Максим Шеметов/Reuters
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российское общество максимально консолидировано, передает РИА «Новости».
"Что касается консолидации, вы знаете, общество и так достаточно консолидировано, и консолидировано оно максимально, и консолидировано оно не на фоне чьих-то нападок, а скорее вокруг планов по дальнейшему развитию страны", — сказал Песков.
По его словам, результаты выборов это красноречиво продемонстрировали.
Ранее Песков заявил, что в Кремле не склонны говорить об обострении отношений с Западом в целом, так как речь идет о безосновательном клеветническим потоке со стороны Великобритании.
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