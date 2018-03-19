Калашников: выборы дали россиянам услышать разные точки зрения на развитие России

Президентские выборы дали россиянам возможность услышать разные точки зрения, от крайне левой до либеральной. Об этом заявил первый зампред Комитета Совета Федерации по экономической политике Сергей Калашников

«Главное отличие данных выборов от предыдущих заключается в том, что мы увидели широчайшую палитру кандидатов — от крайнего сталиниста до абсолютного либерала», — цитирует пресс-служба сенатора.

По его словам, выборы президента также открыли новые возможности для развития дискуссии о будущем России

«Таким образом оказались посеяны семена для дальнейших дискуссий о путях развития России. Причём эти дискуссии начнутся уже буквально сегодня-завтра», — сказал он.