Эксперт: программа Грудинина стала шоком для Кремля

Второе место кандидата в президенты от КПРФ и левых сил Павла Грудинина на Выборах-2018 показывает, что российское общество хочет видеть другую социальную политику, считает руководитель Центра политэкономических исследований Василий Колташев.

«Не берусь судить насколько полученные им (Павлом Грудининым) проценты соответствуют действительности, но думаю, что это было не просто протестное голосование, а демонстрация того, чего на самом деле желает общество. А желает оно другой социальной политики. Желает, чтобы российское государство не только оборонялось от наших «партнеров», которые становятся день ото дня все более агрессивными, но и чтобы в стране был какой-то социальный прогресс. Чтобы государство проявляло заботу о людях, чтобы были рабочие места, развивалось производство, чтобы мы не находились в ситуации, когда НАТО расширяется, а наша экономика сокращается. И чтобы Навальный не говорил людям, что они живут все хуже, потому что слишком много денег идет на оборону», — заявил Василий Колташев в интервью «СП».

Эксперт добавил, что «появление Грудинина оживило программу КПРФ». «Те самые 10−20 тезисов. Они зазвучали. И это был шок для Кремля, там этого не ожидали. Теперь многие люди будут поддерживать эти положения», — считает Василий Колташев.

Как сообщалось, Павел Грудинин, комментируя предварительные результаты голосования, заявил, что «везде есть запрос на перемены, люди не верят власти, что кто-то решит их проблемы» и «кто бы ни побеждал, нужно менять отношение власти к людям».

Как сообщала «СП», после обработки почти всех протоколов (99,65%) Владимир Путин получает 76,66% голосов.

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