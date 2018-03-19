Джонсон выступил с новыми обвинениями в адрес России

Чехию, Словакию, «Это классическая русская стратегия — пытаться спрятать иголку правды в стоге сена лжи и умышленного запутывания», — заявил Джонсон. Он также заявил, что опровержения России обвинений в отравлении Скрипаля и его дочери звучат все более абсурдно.»То они говорят, что никогда не производили (газ) «Новичок», то говорят, что они его производили, новые запасы его были уничтожены. Потом они говорят, что они его производили и все запасы были уничтожены, но кое-что было вывезено в Швецию США или даже Великобританию», — заявил Джонсон.

Он напомнил, что в понедельник в Великобританию приедут эксперты Организации по запрещению химоружия, которые будут исследовать пробы отравляющего вещества. Проверка результатов исследования, как ожидается, займет минимум две недели.