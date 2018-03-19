Песков рассказал о «впечатляющем» плане Путина

Путин подготовил «впечатляющий» план

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что у Владимира Путина, победившего на выборах президента, есть план по развитию России . Об этом сообщает РИА Новости.

«У президента есть абсолютно стройный, понятный, последовательный и впечатляющий план по развитию страны», — подчеркнул он.

По словам Пескова, Путин сам упоминал об этом в своем послании Федеральному собранию, а наличие подобного плана свидетельствует о «полной концентрации» президента на внутренних делах России и ее развитии на основе имеющегося потенциала и новых возможностей.

Кроме того, пресс-секретарь главы государства отметил, что состоявшиеся выборы показывают консолидацию российского общества «не на фоне чьих-то нападок», а «вокруг планов по дальнейшему развитию страны».

Утром Путин в ходе выступления в своем предвыборном штабе сообщил, что перед Россией стоят «огромные» вызовы, которые нужно преодолеть, и сложные задачи, которые необходимо решить. Путин убежден, что «мы можем это сделать». Также он отметил, что у России есть «сложности» в отношениях с другими странами, однако она готова к их обсуждению и преодолению.