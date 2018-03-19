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Песков рассказал о «впечатляющем» плане Путина
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Путин подготовил «впечатляющий» план 

Рамблер 1 час назад
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что у Владимира Путина, победившего на выборах президента, есть план по развитию России. Об этом сообщает РИА Новости.
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«У президента есть абсолютно стройный, понятный, последовательный и впечатляющий план по развитию страны», — подчеркнул он.
По словам Пескова, Путин сам упоминал об этом в своем послании Федеральному собранию, а наличие подобного плана свидетельствует о «полной концентрации» президента на внутренних делах России и ее развитии на основе имеющегося потенциала и новых возможностей.
Кроме того, пресс-секретарь главы государства отметил, что состоявшиеся выборы показывают консолидацию российского общества «не на фоне чьих-то нападок», а «вокруг планов по дальнейшему развитию страны».
Президентские выборы состоялись накануне. Согласно предварительным итогам Центральной избирательной комиссии после обработки 99,83% протоколов, выборы выиграл действующий глава государства Владимир Путин (76,6%), второе место занял Павел Грудинин (11,8%), а третье — лидер ЛДПР Владимир Жириновский (5,66%).
Утром Путин в ходе выступления в своем предвыборном штабе сообщил, что перед Россией стоят «огромные» вызовы, которые нужно преодолеть, и сложные задачи, которые необходимо решить. Путин убежден, что «мы можем это сделать». Также он отметил, что у России есть «сложности» в отношениях с другими странами, однако она готова к их обсуждению и преодолению.
 Ещё 9 источников 
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