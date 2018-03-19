Кремль: Отношения с Западом не повлияют на формирование нового кабмина

Обострение отношений с Западом не повлияет на внутреннюю политику РФ , в том числе на формирование нового кабинета министров . Об этом рассказали в Кремле.

"Говорить о каком-то существенном влиянии международной повестки на эти темы вряд ли приходится. Здесь абсолютная самодостаточность, поэтому говорить о том, что какие-то конфликтные ситуации могут повлиять на те или иные внутрироссийские процессы вряд ли возможно", — сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Так он ответил на вопрос, может ли обострение отношений с некоторыми странами Запада повлиять на формирование президентом новой команды правительства.

Ранее Путин заявил, что изменения в кабинете министров РФ произойдут после инаугурации президента РФ. «Все изменения в правительстве должны осуществляться президентом, вступившим в свои полномочия на новый срок, поэтому сейчас я буду думать над тем, что и как нужно делать. Основные изменения, все изменения произойдут после инаугурации», — сказал Путин журналистам в своем избирательном штабе.