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Кремль: Отношения с Западом не повлияют на формирование нового кабмина
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Кремль: Отношения с Западом не повлияют на формирование нового кабмина 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Обострение отношений с Западом не повлияет на внутреннюю политику РФ, в том числе на формирование нового кабинета министров. Об этом рассказали в Кремле.
"Говорить о каком-то существенном влиянии международной повестки на эти темы вряд ли приходится. Здесь абсолютная самодостаточность, поэтому говорить о том, что какие-то конфликтные ситуации могут повлиять на те или иные внутрироссийские процессы вряд ли возможно", — сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Так он ответил на вопрос, может ли обострение отношений с некоторыми странами Запада повлиять на формирование президентом новой команды правительства.
Ранее Путин заявил, что изменения в кабинете министров РФ произойдут после инаугурации президента РФ. «Все изменения в правительстве должны осуществляться президентом, вступившим в свои полномочия на новый срок, поэтому сейчас я буду думать над тем, что и как нужно делать. Основные изменения, все изменения произойдут после инаугурации», — сказал Путин журналистам в своем избирательном штабе.
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