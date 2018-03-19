Песков рассказал о поздравлениях Путину

С утра Владимир Путин уже успел получить ряд поздравлений от представителей западных стран с победой на выборах, сообщил его пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«От западных стран есть поздравления. Мы дадим вам информацию обобщенную. По телефонным разговорам — сегодня и завтра ряд разговоров будет, мы вам сообщим. То, что поступает по дипканалам, — пока я бы еще не стал говорить, какие-то отдельные называть страны, дадим потом обобщающую информацию», — сказал Песков, отвечая на вопрос о том, поступают ли Путину поздравления с победой на выборах от западных лидеров.

Пресс-секретарь президента рассказал также, что Путин в понедельник проводит целую серию телефонных разговоров

«Где-то с 10 утра (Путин) проводит целую серию телефонных разговоров… готовим сводную информацию. Телефонных разговоров много. Разумеется, главным образом, речь идет о международных поздравлениях», — цитирует Пескова РИА «Новости».

Он уточнил, что, в частности, уже состоялись переговоры Путина с главами Казахстана и Таджикистана.

В то же время Дмитрий Песков отметил, что телефонный разговор между премьер-министром Великобритании Терезой Мэй и президентом России Владимиром Путиным пока не планируется.

Напомним, по итогам обработки 99,84% протоколов явка на выборы по России составила 67,47%. Действующий президент России Владимир Путин побеждает, набирая 76,66%. За него проголосовали 56 млн 206 тыс. 514 избирателей.