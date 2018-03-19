В Дагестане подведены итоги выборов Президента России

В Дагестане подведены итоги выборов Президента РоссииИтоговые данные выборов президента в Дагестане уже готовы. Явка, по данным республиканской ЦИК, составила 87,5%.

Действующий президент Владимир Путин собрал больше всего голосов — 90.73% (1 млн 299 тыс. 520 человек). Павел Грудинин расположился на третей строчке 7, 28% (104 288 чел.). Визит Бориса Титова в Дагестан помог собрать ему в регионе 5300 голосов (0, 38%).

0, 31% (4399 чел.) — Максим Сурайкин

0, 27% (3830 чел.) — Владимир Жириновский

0, 26% (3741 чел.) — Ксения Собчак

0, 17% (2465 чел.) — Григорий Явлинский

0, 12% (1781 чел.) — Сергей Бабурин