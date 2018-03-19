Ещё
В Дагестане подведены итоги выборов Президента России
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Дагестане подведены итоги выборов Президента России 

Mirmol.ru 1 час назад
Фото: Mirmol.ru
В Дагестане подведены итоги выборов Президента РоссииИтоговые данные выборов президента в Дагестане уже готовы. Явка, по данным республиканской ЦИК, составила 87,5%.
Действующий президент Владимир Путин собрал больше всего голосов — 90.73% (1 млн 299 тыс. 520 человек). Павел Грудинин расположился на третей строчке 7, 28% (104 288 чел.). Визит Бориса Титова в Дагестан помог собрать ему в регионе 5300 голосов (0, 38%).
0, 31% (4399 чел.) — Максим Сурайкин
0, 27% (3830 чел.) — Владимир Жириновский
0, 26% (3741 чел.) — Ксения Собчак
0, 17% (2465 чел.) — Григорий Явлинский
0, 12% (1781 чел.) — Сергей Бабурин
Mirmol.ru: последние новости
Выборы Президента-2018. У кого какие шансы? Песков прокомментировал слова Владимира Путина о «пурге», которую он несет Элла Памфилова: «Никто не имеет права влиять на ваше волеизъявление»
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Макаревич назвал россиян «злобными дебилами»410
Еще одна страна вышлет российских дипломатов448
Песков рассказал о «впечатляющем» плане Путина224
Обзор зарубежных СМИ: «Крымский мост рухнет до иска Украины»178
Панин опубликовал голое селфи c барышней44
Видео
05:00
Моржи, ракеты и абсолютный лидер Путин
Политика Выборы 2018
08:55
Песков рассказал о «впечатляющем» плане Путина
Политика Выборы 2018
00:29
На здании МИД Великобритании «появился» Путин
В мире
04:28
Украинский телеканал оказался в центре скандала из-за Табакова
В мире
00:42
Российское правительство ждут перестановки
Политика
02:34
Еще одна страна вышлет российских дипломатов
В мире
01:10
В Хамовниках изменится схема движения транспорта
Новости Москвы
07:01
Собянин поздравил российских паралимпийцев
Новости Москвы
04:44
Макаревич назвал россиян «злобными дебилами»
Шоу-бизнес Общество
00:40
Панин опубликовал голое селфи c барышней
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение