Зюганов и Жириновский останутся лидерами партий, считает политолог

МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Лидеры партий КПРФ и ЛДПР 73-летний Геннадий Зюганов и 71-летний Владимир Жириновский смогут удерживать свои позиции в политике России и вряд ли оставят кресла лидеров своих партий в ближайшие годы, при этом не исключается их участие в следующих выборах президента наравне с возможным повторным выдвижением от КПРФ Павла Грудинина, считает политолог Павел Святенков.

Комментируя внутреннюю ситуацию в партии КПРФ, политолог назвал занятую на прошедших выборах позицию Геннадия Зюганова беспроигрышной. Он отметил, что депутат, скорее всего, не ослабит свое влияние на деятельность партии.

"То есть, с одной стороны, в случае неуспеха кандидата, он мог бы свалить все на кандидата, а в случае относительного успеха говорить, что это его заслуга, потому что Зюганов занимал должность руководителя предвыборного штаба Грудинина. В данном случае так все и произойдет, потому что грудининский относительный успех, естественно, продлевает политическую жизнь Геннадия Зюганова и указывает на то, что он продемонстрировал политическую мудрость, не пойдя на выборы сам и выдвинув Грудинина", — рассказал РИА Новости Святенков.

При этом политические перспективы Грудинина политолог назвал «не совсем ясными», а вероятность выдвижения политика на пост лидера КПРФ «неочевидной».

"Политически он (Павел Грудинин — ред.), наверное, может обойти руководство КПРФ или претендовать на те или иные государственные должности, но вопрос заключается в том, сможет ли он претендовать на пост «преемника» Зюганова. Понятно, что борьба внутри компартии постепенно будет разгораться, потому что Зюганов моложе не становится, но, в общем, результат этих выборов скорее демонстрирует, что Геннадию Зюганову удастся, скорее всего, усидеть в кресле главы КПРФ, во всяком случае, до предстоящих, теперь уже в 2021 году, выборов в Государственную думу", — пояснил политолог.

Говоря о дальнейшей карьере Владимира Жириновского, Святенков подчеркнул его значимость в повестке как «гениального политика и незаменимого шоумена».

"Владимир Жириновский лично в своем качестве абсолютно незаменим: если у КПРФ есть идеология определенная, левая и в этом случае того же Зюганова можно было бы заменить на того же самого Грудинина, то очень сомнительно, что без Жириновского ЛДПР будет хорошо выступать на выборах. Так что я думаю, что Жириновский, с учетом того, что со здоровьем у него все неплохо, скорее всего, останется, и я думаю, что мы увидим, как он через три года поведет ЛДПР на выборы в Госдуму, а кто знает, скорее всего, и в 2024 году он выдвинется (на следующих президентских выборах — ред.)", — сказал Святенков.

Он также добавил, что почтенный возраст для участия в политических процессах страны на посту лидера не является препятствием. Так, президенту США Дональду Трампу 71 год, бывшему претенденту на должность главы США Берни Сандерсу 76 лет, экс-премьеру Италии Сильвио Берлускони 81 год, а королеве Великобритании Елизавете II 91 год, напомнил политолог.