Почему Великобритания не смогла остановить Путина? Спросите Джереми Корбина

Почему Великобритания и ее союзники по НАТО не смогли удержать Владимира Путина от таких актов, как распыление смертоносного нервно-паралитического вещества в мирном британском городке? Спросите об этом Джереми Корбина (Jeremy Corbyn).

Когда британское правительство выступило с выводом о том, что Россия несет ответственность за проведение, по сути, военной атаки против его страны, лидер оппозиционной Лейбористской партии и его представитель а) отказались согласиться с выводом об ответственности Кремля; б) усомнились в британской разведке; в) пожаловались на то, что Москву обвинили в отсутствие надлежащих правовых процедур; г) заявили, что правильной реакцией является «активный диалог». Другими словами, Корбин практически дословно повторил то, о чем твердят собственные пропагандисты России.

Не стоит также забывать и о Дональде Трампе. После того как премьер-министр Тереза Мэй впервые заявила об ответственности России за это покушение, Трамп отметил, что сначала необходимо «прояснить ситуацию», прежде чем обвинять кого бы то ни было. Спустя день, когда Мэй обнародовала аргументы против Москвы и попросила помощи у международного сообщества, Трамп выступил с речью, в которой он раскритиковал множество союзников США, включая Канаду, Мексику, Южную Корею и Японию. Тем не менее, в своей речи он ни словом не обмолвился о применении химического оружия против ближайшего союзника США. Только в четверг, 15 марта, он признал, что, «похоже, за этим стоят русские», хотя представители его собственной администрации выступили с гораздо более решительным заявлением.

Путин проводит такие операции, на которые не решался даже Советский Союз — вспомните, российских военных, вооруженных артиллерийскими орудиями и танками, которые атаковали американцев в Сирии — потому что он может рассчитывать на то, что его фактические союзники постараются смягчить или вообще предотвратить любую реакцию. У него есть Трамп в Вашингтоне и Корбин в Лондоне — по словам букмекеров, шансы Корбина на то, чтобы стать следующим британским премьер-министром составляют примерно 1 к 5.

Премьер-министр Венгрии и президент Чешской Республики — обе эти страны являются членами НАТО — уже поддерживают линию Путина, как и два кандидата, пришедшие в числе первых на недавних выборах в Италии. Россия может рассчитывать, что эти ее сторонники на Западе будут настаивать на том, что санкции контрпродуктивны, что Запад сам виноват в возникновении напряженности в отношениях с Путиным и что правильный курс — это «активный диалог».

Разумеется, Путин был отчасти наказан за аннексию Крыма, вторжение на Украину, непрекращающиеся атаки на востоке Украины, кибератаки на политические системы США, Великобритании, Франции и Германии, а также за военные преступления в Сирии. Однако санкции, включая те, о которых объявили Мэй и Министерство финансов США на прошлой неделе, были весьма скромными и шаблонными. Было выслано несколько шпионов, работавших под дипломатическим прикрытием, а нескольким российским компаниям и олигархам, непосредственным образом причастным к украинской кампании и кибератакам, был запрещен доступ к западным банкам и въезд в западные страны.

Однако западные страны так и не предприняли хорошо спланированных финансовых, военных мер и шагов в области кибербезопасности, которые могли бы всерьез угрожать позициям Путина. И дело не в том, что таких мер не существует. Дело в том, что западные правительства не сумели их согласовать. «У нас есть инструменты, и мы могли бы их использовать, — говорит бывший посол США Дэниэл Фрайд (Daniel Fried), который до недавнего времени занимался санкционной политикой в Госдепартаменте. — Но британцы не могут взять на себя роль лидера, а Трамп, хотя все еще может измениться, не хочет этого делать».

Правительство Мэй оказалось в чрезвычайно затруднительном положении в связи с выходом страны из Евросоюза, который ее фактически изолировал. Но ее правительство может сделать гораздо больше, если захочет. На лондонском рынке недвижимости отмываются миллиарды долларов российских денег, и значительная доля этих денег так или иначе связана с представителями окружения Путина. Высокопоставленные российские чиновники отправляют своих детей учиться в английские частные школы. Российские компании и банки получают деньги от лондонских рынков.

В своем выступлении в парламенте Мэй не сказала ничего определенного относительно этих денег. Трудно не вспомнить о том, что могло бы стать единственным легитимным аргументом Корбина: российские олигархи, заявил он, предоставили более 1,1 миллиона долларов правящей Консервативной партии.

Мишенями новых санкций администрации Трампа стали около двух десятков россиян и российских компаний, причастных к кибератакам Путина. Но некоторые из них и раньше попадали в санкционные списки. Большинство из тех влиятельных олигархов, которые придерживают для Путина его состояние и укрепляют позиции его режима, остаются в безопасности. В ответ на принятие Конгрессом США закона о санкциях — несмотря на громкие протесты Трампа — администрация в январе обнародовала список высокопоставленных чиновников и олигархов, связанных с Путиным. Тем не менее, никаких мер в отношении них принято не было. 30 января министр финансов Стивен Мнучин (Steven Mnuchin) пообещал Конгрессу в ближайшее время ввести санкции. Но этого до сих пор не произошло.

По словам Фрайда, чтобы сдержать Путина, нужно поработать с этим «кремлевским списком». Мы должны «перекрыть каналы, по которым грязные российские деньги текут в Лондон, Майами, Нью-Йорк и другие места на Западе, и ясно продемонстрировать Путину, что мы можем нанести по нему удар». Предоставление дополнительного оружия украинцам и сирийцам, воюющим против российских сил, тоже может помочь, как и ответные кибератаки. Однако самым трудным является первый шаг, который заключается в том, чтобы преодолеть сопротивление сторонников Путина на Западе.