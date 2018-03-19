Ещё
Выборы доказали, что общество максимально консолидировано, заявил Песков
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Выборы доказали, что общество максимально консолидировано, заявил Песков 

РИА Новости 1 час назад
МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Выборы президента России, прошедшие в стране в воскресенье, доказали, что общество максимально консолидировано, причем не из-за чьих-то нападок, а для развития страны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Что касается консолидации, вы знаете, общество и так достаточно консолидировано, и консолидировано оно максимально, и консолидировано оно не на фоне чьих-то нападок, а скорее вокруг планов по дальнейшему развитию страны, и результаты выборов это максимально красноречиво продемонстрировали", — сказал Песков, отвечая на вопрос о том, помогло ли обострение отношений с Западом консолидации избирателя в поддержку Путина.
По предварительным данным ЦИК, Путин побеждает со значительным отрывом от других кандидатов, набирая 76,66% голосов после обработки данных 99,84% протоколов участковых комиссий. Это рекордная в его политической карьере поддержка избирателей. Второе место занимает кандидат от КПРФ Павел Грудинин, третье — лидер ЛДПР Владимир Жириновский.
В Центризбиркоме рассчитывают до конца недели подвести окончательные итоги подсчета голосов.
За объявлением результатов выборов в ЦИК следите в онлайн-репортаже РИА Новости>>
РИА Новости: последние новости
"Неправильно ты, Дядя Федор, голосуешь". Западные СМИ о выборах в России В Красноярске вышел из строя один из КОИБов Джонсон обвинил Россию в попытке "спрятать иголку в стоге сена"
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Макаревич назвал россиян «злобными дебилами»410
Еще одна страна вышлет российских дипломатов448
Песков рассказал о «впечатляющем» плане Путина224
Обзор зарубежных СМИ: «Крымский мост рухнет до иска Украины»178
Панин опубликовал голое селфи c барышней44
Видео
05:00
Моржи, ракеты и абсолютный лидер Путин
Политика Выборы 2018
08:55
Песков рассказал о «впечатляющем» плане Путина
Политика Выборы 2018
00:29
На здании МИД Великобритании «появился» Путин
В мире
04:28
Украинский телеканал оказался в центре скандала из-за Табакова
В мире
00:42
Российское правительство ждут перестановки
Политика
02:34
Еще одна страна вышлет российских дипломатов
В мире
01:10
В Хамовниках изменится схема движения транспорта
Новости Москвы
07:01
Собянин поздравил российских паралимпийцев
Новости Москвы
04:44
Макаревич назвал россиян «злобными дебилами»
Шоу-бизнес Общество
00:40
Панин опубликовал голое селфи c барышней
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение