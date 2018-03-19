Более 70% голосов за Владимира Путина — знак доверия к курсу действующего Президента России

Такого мнения придерживаются политологи. Эксперты отмечают, что гражданам важна та стабильность и экономическая устойчивость страны, которые достигнуты за последние годы. При этом, по словам политологов, люди уверены, что Глава государства найдет способ, как уйти с наименьшими потерями от санкционного давления и негатива со стороны западных стран.

Владимир Савичев, кандидат политических наук, доцент БАГСУ: «У людей огромный кредит доверия к Путину благодаря тому, что он уже сделал, благодаря тому, что его слова не расходились с его делами. Да, не всё удалось. Но даже то, что ставятся какие-то грандиозные задачи, — это очень важно для большой страны. Большая страна не может жить мелкими задачами. Для большой страны нужны сверхзадачи, которые объединяют, сплачивают и которые дают возможность для нового развития. Вот за всё это люди проголосовали».