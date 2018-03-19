Ещё
Президент РФ утвердил состав коллегии Минюста России
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Президент РФ утвердил состав коллегии Минюста России 

РИАМО 2 часа назад
Фото: РИАМО
Президент России Владимир Путин утвердил состав коллегии министерства юстиции России, передает Федеральное агентство новостей.
«Утвердить членами коллегии министерства юстиции Российской Федерации», — отмечается в документе, размещенном на официальном портале правовой информации.
В частности, в состав коллегии вошли директор департамента экономического законодательства Минюста РФ Елена Ардабьева, глава управления президента РФ по обеспечению конституционных прав граждан Дмитрий Жуйков, депутат Госдумы Виктор Кидяев, заместитель председателя Совета Федерации Андрей Турчак.
РИАМО: последние новости
Путин задумался о перестановках в правительстве Медведева получила золотую медаль от болельщиков ЦИК обработал 99,75% протоколов на выборах президента России
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Макаревич назвал россиян «злобными дебилами»430
Еще одна страна вышлет российских дипломатов455
Песков рассказал о «впечатляющем» плане Путина232
Обзор зарубежных СМИ: «Крымский мост рухнет до иска Украины»178
Панин опубликовал голое селфи c барышней45
Видео
05:00
Моржи, ракеты и абсолютный лидер Путин
Политика Выборы 2018
08:55
Песков рассказал о «впечатляющем» плане Путина
Политика Выборы 2018
00:29
На здании МИД Великобритании «появился» Путин
В мире
04:28
Украинский телеканал оказался в центре скандала из-за Табакова
В мире
00:42
Российское правительство ждут перестановки
Политика
02:34
Еще одна страна вышлет российских дипломатов
В мире
01:10
В Хамовниках изменится схема движения транспорта
Новости Москвы
07:01
Собянин поздравил российских паралимпийцев
Новости Москвы
04:44
Макаревич назвал россиян «злобными дебилами»
Шоу-бизнес Общество
00:40
Панин опубликовал голое селфи c барышней
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение