Президент РФ утвердил состав коллегии Минюста России

Президент России Владимир Путин утвердил состав коллегии министерства юстиции России, передает Федеральное агентство новостей.

«Утвердить членами коллегии министерства юстиции Российской Федерации», — отмечается в документе, размещенном на официальном портале правовой информации.

В частности, в состав коллегии вошли директор департамента экономического законодательства Минюста РФ Елена Ардабьева, глава управления президента РФ по обеспечению конституционных прав граждан Дмитрий Жуйков, депутат Госдумы Виктор Кидяев, заместитель председателя Совета Федерации Андрей Турчак.