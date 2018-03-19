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Путин и Назарбаев подтвердили союзничество России и Казахстана
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Путин и Назарбаев подтвердили союзничество России и Казахстана 

Мир24 1 час назад
Президенты РФ и Казахстана Владимир Путин и Нурсултан Назарбаев в телефонном разговоре подтвердили союзнический, стратегический характер отношений между двумя странами. Об этом сообщается на сайте Кремля.
«Поздно вечером 18 марта сразу же после объявления предварительных итогов президентских выборов в России Владимиру Путину позвонил президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев и тепло поздравил его с убедительной победой», — также говорится в сообщении.
К настоящему времени ЦИК РФ обработал 99,84% протоколов участковых избирательных комиссий. Действующий президент РФ Владимир Путин набирает 76,66% голосов избирателей.
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