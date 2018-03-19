Проживающие в Абхазии россияне отдали за Путина 94% голосов

Большинство граждан России, которые проживают в Абхазии и участвовали 18 марта в выборах президента России, отдали голоса за Владимира Путина, сообщил посол России в Абхазии Семен Григорьев, передаёт ТАСС.

«В выборах Президента России приняли участие 41 849 человек, из них 39 427 или 94,21% проголосовали за Путина» — сказал Григорьев. Дипломат отметил, что второе место занял представитель КПРФ, беспартийный кандидат Павел Грудинин с 1029 голосами (2,46%), а третье — Владимир Жириновский, за которого проголосовали 654 избирателя.

За лидера «Российского общенародного союза» Сергея Бабурина в республике проголосовали 286 человек (0,68%), за Ксению Собчак — 247 (0,59%).

Шестое место занял Максим Сурайкин с 98 (0,24%) голосами, а седьмое — Григорий Явлинский с 65 (0,15%) голосами. Замыкает список Борис Титов, который получил голоса 45 человек (0,01%).

«Тем самым, как и в России, так и в Абхазии с большим отрывом победил Владимир Владимирович Путин, единственное, что в Абхазии он набрал примерно на 20% (процентных пунктов) больше, чем на территории России, и в четвёрку, в отличие от того, что произошло в России, вошёл Бабурин, поскольку в Абхазии его знают как политика», — отметил посол в Сухуме.

Григорьев сообщил, что наблюдателей на выборах президента, проходивших в Абхазии, не зафиксировано, также в письменном виде не поступило ни одной жалобы на работу избирательных комиссий.

Выборы Президента РФ проходили 18 марта на 20 избирательных участках по всей территории республики. Всего в Абхазии проживают 90 тысяч россиян, обладающих активным избирательным правом.