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Бокерия заявил, что не имеет намерений получить должность в правительстве
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Бокерия заявил, что не имеет намерений получить должность в правительстве 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Директор Центра сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева, академик Лео Бокерия, который был доверенным лицом Владимира Путина на выборах президента РФ, заявил, что у него нет амбиций занять пост в новом правительстве.
По данным ЦИК, явка после обработки 99,83% протоколов участковых комиссий составляет более 67%. Действующий глава государства Владимир Путин побеждает со значительным отрывом от других кандидатов, набрав 76,66% голосов после обработки данных 99,84% протоколов участковых комиссий. Второе место занимает кандидат от КПРФ Павел Грудинин, третье — лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Путин днем ранее заявил, что перестановки в российском правительстве пройдут после инаугурации.
"Ну какой для меня кабмин? Я вас умоляю. Во-первых, никто не предложит. Во-вторых, я считаю, что я все-таки делаю очень важное дело каждый день", — заявил Бокерия РИА Новости, отвечая на вопрос о том, поступают ли ему предложения занять новую должность в правительстве.
По словам выдающегося российского кардиохирурга, от подобных предложений он, как правило, сразу же отказывается. «Было предложение, когда были выборы в Госдуму, но я, конечно, наотрез отказался. А больше в моей жизни никаких предложений не было», — добавил он.
Кроме того, Бокерия высоко оценил работу нынешнего министра здравоохранения Вероники Скворцовой. «Она профи. Она очень профессиональный человек во всех отношениях», — сказал он.
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