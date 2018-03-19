Альянс Меркель отреагировал на победу Путина на президентских выборах

Блок правоцентристских партий, ХДС/ХСС, во главе с канцлером Ангелой Меркель призвал российского президента Владимира Путина использовать свой новый срок для улучшения отношений с Западом. Об этом сообщило агентство dpa.

Речь идет прежде всего о прекращении продолжающихся нарушений международных правил (со стороны России)

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фракции альянса в бундестаге Йоханн Давид Вадепул.

Вадепул отметил, что «при улучшении отношений Германия будет также готова поддержать Россию в экономической и структурной модернизации, если такое желание будет выражено».

Ангела Меркель победила на выборах в Германии и стала в четвертый раз канцлером страны. Ее кандидатуру почти единогласно поддержали в Бунденстаге.