Запад не сможет отрицать чистую победу Путина, считает политолог

МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Победа Владимира Путина на президентских выборах была убедительной, в их легитимности, как и в поддержке большинства россиян, сомневаться не приходится, поэтому Запад пока что находится в растерянности — отрицать очевидное будет глупо, считает политолог, бывший ректор Дипломатической академии МИД РФ Александр Панов.

"Если судить с точки зрения здравого смысла и того, как проходили выборы, у них нет никаких оснований сомневаться в легитимности выбора, это было бы глупо отрицать. По-моему, пока на этот счет никто (на Западе — ред.) особо и не высказывается — о том, что это были какие-то нечестные или фальсифицированные выборы, или что-то в этом духе… Вся эта политика сдерживания, попытки преуменьшить рейтинг Путина — они привели к обратному результату. Конечно, сейчас, наверное, в растерянности пребывает Запад и, конечно, пытается как-то сформулировать свою реакцию, но отрицать очевидное — не думаю, что на это пойдет кто-то", — сказал Панов РИА Новости в ответ на вопрос о том, убедят ли итоговые результаты голосования Запад в легитимности выборов в России.

"Прорыв" же, о котором говорил президент, по мнению эксперта, произойдет как в сфере вооружений, так и в социальной сфере, и Запад не может не беспокоить то, что Путин «получил совершенно четкий и непререкаемый мандат на осуществление своего курса и своей политики».

"Кроме прорыва в вооружении, который он очень четко и красочно предъявил всем, прорыв будет состоять еще в решении социально-экономических задач, которые Путин в своем послании тоже начертал. Но теперь у него для обеспечения этого прорыва имеется полное одобрение и мандат почти 80% населения. Мало кто может таким рейтингом похвастаться", — сказал Панов.

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