Мексика может перенять опыт России в проведении выборов

Российский опыт в проведении выборов может перенять Мексика, в которой скоро пройдут всеобщие выборы, заявила член Палаты сенаторов Генерального конгресса Мексики Адриана Лоаиса Гарсон на встрече с главой Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андреем Клишасом.

«Наша делегация в качестве наблюдателей не нашла никаких нарушений на президентских выборах. Увидев, как у вас всё работает, мы можем внести изменения в наши выборы, чтобы так же создать больше доверия у населения», — сказал она.

Парламентарий отметила, что делегация посетила четыре избирательных участка и была поражена ходом голосования. «Всё было прекрасно организовано. Мы заметили, что текущий президент имеет большую поддержку со стороны населения», — сказала она.

По словам Гарсон, на предстоящих выборах в Мексике «хотелось бы видеть такой же порядок и такую же высокую явку». «Как представители Сената, мы благодарны, что смогли быть здесь и наблюдать за выборами вашего президента. Мы также были бы рады принять вас как наблюдателей на наших выборах», — сказала сенатор.

Андрей Клишас добавил, что одним из главных результатов прошедших выборов является высокая явка избирателей. «67,4 процента — это очень высокий результат, которым порой не могут похвастаться и страны со старейшей демократией. Сегодня это почти недостижимые цифры участия населения выборах, и в этой части мы свою задачу выполнили. Явка — это очень важный показатель доверия людей к политической системе в целом», — сказал парламентарий.

Всеобщие выборы в Мексике пройдут 1 июля. На них будут избраны президент, 500 депутатов Конгресса и 128 членов Сената. Избранные в этот день депутаты, сенаторы и президент впервые в истории этой страны смогут в будущем избираться на второй срок.

Выборы Президента России прошли 18 марта. По предварительным результатам подсчёта, явка избирателей составила 67,47%. Общее количество проголосовавших на выборах — более 73 миллионов человек — является абсолютным рекордом для аналогичных голосований в России.