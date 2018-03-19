Ещё
Мексика может перенять опыт России в проведении выборов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Мексика может перенять опыт России в проведении выборов 

Парламентская газета 2 часа назад
Фото: Парламентская газета
Российский опыт в проведении выборов может перенять Мексика, в которой скоро пройдут всеобщие выборы, заявила член Палаты сенаторов Генерального конгресса Мексики Адриана Лоаиса Гарсон на встрече с главой Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андреем Клишасом.
«Наша делегация в качестве наблюдателей не нашла никаких нарушений на президентских выборах. Увидев, как у вас всё работает, мы можем внести изменения в наши выборы, чтобы так же создать больше доверия у населения», — сказал она.
Парламентарий отметила, что делегация посетила четыре избирательных участка и была поражена ходом голосования. «Всё было прекрасно организовано. Мы заметили, что текущий президент имеет большую поддержку со стороны населения», — сказала она.
По словам Гарсон, на предстоящих выборах в Мексике «хотелось бы видеть такой же порядок и такую же высокую явку». «Как представители Сената, мы благодарны, что смогли быть здесь и наблюдать за выборами вашего президента. Мы также были бы рады принять вас как наблюдателей на наших выборах», — сказала сенатор.
Андрей Клишас добавил, что одним из главных результатов прошедших выборов является высокая явка избирателей. «67,4 процента — это очень высокий результат, которым порой не могут похвастаться и страны со старейшей демократией. Сегодня это почти недостижимые цифры участия населения выборах, и в этой части мы свою задачу выполнили. Явка — это очень важный показатель доверия людей к политической системе в целом», — сказал парламентарий.
Всеобщие выборы в Мексике пройдут 1 июля. На них будут избраны президент, 500 депутатов Конгресса и 128 членов Сената. Избранные в этот день депутаты, сенаторы и президент впервые в истории этой страны смогут в будущем избираться на второй срок.
Выборы Президента России прошли 18 марта. По предварительным результатам подсчёта, явка избирателей составила 67,47%. Общее количество проголосовавших на выборах — более 73 миллионов человек — является абсолютным рекордом для аналогичных голосований в России.
Парламентская газета: последние новости
В Кремле рассказали о плане Путина по развитию России Путин рассказал о перестановках в правительстве Медведев проголосовал на выборах президента РФ в Москве
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Макаревич назвал россиян «злобными дебилами»430
Еще одна страна вышлет российских дипломатов455
Песков рассказал о «впечатляющем» плане Путина232
Обзор зарубежных СМИ: «Крымский мост рухнет до иска Украины»178
Панин опубликовал голое селфи c барышней45
Видео
05:00
Моржи, ракеты и абсолютный лидер Путин
Политика Выборы 2018
08:55
Песков рассказал о «впечатляющем» плане Путина
Политика Выборы 2018
00:29
На здании МИД Великобритании «появился» Путин
В мире
04:28
Украинский телеканал оказался в центре скандала из-за Табакова
В мире
00:42
Российское правительство ждут перестановки
Политика
02:34
Еще одна страна вышлет российских дипломатов
В мире
01:10
В Хамовниках изменится схема движения транспорта
Новости Москвы
07:01
Собянин поздравил российских паралимпийцев
Новости Москвы
04:44
Макаревич назвал россиян «злобными дебилами»
Шоу-бизнес Общество
00:40
Панин опубликовал голое селфи c барышней
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение