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В краевой избирком в день президентских выборов поступило пять жалоб от забайкальцев
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В краевой избирком в день президентских выборов поступило пять жалоб от забайкальцев 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В воскресенье, 18 марта, поступило пять жалоб и одно обращение. При этом часть жалоб касались сведений о доходах кандидата Павла Грудинина. Также еще одна жалоба касалась мужчины, который хотел получить в УИК справку о том, что проголосовал и некоторые жаловались на образовавшуюся путаницу в списках голосующих: «Накладка имела место быть. Но по вине органов, предоставлявших комиссии информацию», — отметила глава избиркома.
В свою очередь председатель избиркома Светлана Судакова отметила, что данные жалобы никоим образом не повлияют на результаты голосования, сообщает Заб.ру. Итоговое заседание с полным подсчётом голосов состоится во вторник, 20 марта.
Ранее «ФедералПресс» сообщал, что Павел Грудинин назвал прошедшие выборы президента нечестными.
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