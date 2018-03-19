В краевой избирком в день президентских выборов поступило пять жалоб от забайкальцев

В воскресенье, 18 марта, поступило пять жалоб и одно обращение. При этом часть жалоб касались сведений о доходах кандидата Павла Грудинина. Также еще одна жалоба касалась мужчины, который хотел получить в УИК справку о том, что проголосовал и некоторые жаловались на образовавшуюся путаницу в списках голосующих: «Накладка имела место быть. Но по вине органов, предоставлявших комиссии информацию», — отметила глава избиркома.

В свою очередь председатель избиркома Светлана Судакова отметила, что данные жалобы никоим образом не повлияют на результаты голосования, сообщает Заб.ру. Итоговое заседание с полным подсчётом голосов состоится во вторник, 20 марта.

Ранее «ФедералПресс» сообщал, что Павел Грудинин назвал прошедшие выборы президента нечестными.