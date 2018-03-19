Наблюдатели не увидели серьезных нарушений на выборах 

За ходом выборов в Калужской области 18 марта наблюдало рекордное количество иностранных наблюдателей. Среди них были представители ОБСЕ, группа наблюдателей из Китая и Узбекистана, представляющих Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС), несколько французских политиков и дипломатов (на фото). Фото пресс-службы городской управы Калуги Они побывали на избирательных участках в Калуге, Боровском, Мещовском и Тарусском районах. Ход выборов в Калужской области освещали журналисты Европейского пресс-фотоагентства (EПА) из Нидерландов, а также телерадиокомпании Германии и Бельгии. Об этом 19 марта на рабочем заседании правительства Калужской области сообщил, подводя итоги выборов, заместитель губернатора Алексей Никитенко. «На прошедших выборах впервые был использован институт общественного наблюдения. На избирательных участках работали 2099 наблюдателей, представляющих кандидатов в президенты и политические партии. Общественный контроль осуществлялся 732 наблюдателями от Общественной палаты Калужской области. Свидетельством легитимности избирательного процесса является незначительное количество и непринципиальный характер нарушений, зафиксированных независимыми мониторинговыми агентствами „Голос“, „Национальный общественный мониторинг“, а также „Картой нарушений“. Всем поступающим сигналам давались своевременные ответы и комментарии», — сказал он. Напомним, в выборах в Калужской области приняло участие 543,8 тысячи избирателей (68,17%) из 797,9 тысячи включенных в списки. По предварительным данным облизбиркома, действующий президент России Владимир Путин на прошедших в воскресенье выборах получил в Калужской области 76,16% голосов избирателей.