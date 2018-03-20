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Политолог рассказал, как США и Британия оказывают давление на НАТО и ЕС
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Политолог рассказал, как США и Британия оказывают давление на НАТО и ЕС 

РИА Новости 4 часа назад
Фото: Прайм
БРЮССЕЛЬ, 20 мар — РИА Новости, Александр Шишло. США и Великобритания оказывают давление на страны-члены Евросоюза и НАТО, чтобы они демонстрировали солидарность с Лондоном в «деле Скрипаля», считает директор геополитических исследований Европейского института международных отношений Пьер-Эммануэль Томанн.
"США и Великобритания оказывают давление, чтобы в Европейском союзе и НАТО продемонстрировали солидарность. Но я считаю, что премьер-министру Великобритании не удалось высоко поднять ставки, потому что проявляется противостояние тому, чтобы заходить слишком далеко", — сказал политолог РИА Новости.
По его словам, «после лживых оправданий войны в Ираке многие граждане Евросоюза больше не верят комментариям, которые звучат во Франции, Германии и даже в Соединенном Королевстве».
Отношения РФ и Великобритании резко обострились на фоне инцидента в британском Солсбери, где были отравлены экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, работавший на британские спецслужбы, и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство. В связи с этим премьер Британии Тереза Мэй объявила о ряде мер против РФ, в том числе о высылке 23 российских дипломатов и замораживании всех двусторонних контактов на высоком уровне.
Россия категорически отрицает свою причастность к отравлению Скрипалей. МИД РФ принял ответные меры: персона нон грата объявлены 23 дипломатических сотрудника посольства Британии, которые должны покинуть РФ в недельный срок. Учитывая диспаритет в числе консульских учреждений двух стран, отзывается согласие РФ на открытие и функционирование генерального консульства Великобритании в Санкт-Петербурге. Кроме того, принято решение о прекращении деятельности Британского совета в России в связи «с неурегулированностью его статуса».
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