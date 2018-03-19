Избрание Путина гарантирует реализацию проектов ОПК, уверен военный эксперт

На прошедших в воскресенье выборах президента РФ действующий глава государства Владимир Путин побеждает со значительным отрывом от других кандидатов, набрав 76,67% голосов после обработки данных 99,75% протоколов участковых комиссий. Это рекордная в его политической карьере поддержка избирателей. Второе место занимает кандидат от КПРФ Павел Грудинин , третье — лидер ЛДПР Владимир Жириновский . Явка на выборах президента России 18 марта после обработки 99,83% протоколов участковых комиссий составляет более 67%.

"Переизбрание Владимира Путина на новый срок полномочий главы государства означает преемственность внешнеполитического курса и оборонного строительства в нашей стране, нацеленного на сильное государство, способного защитить своих граждан и своих союзников. Важнейшим элементом такого государства являются вооруженные силы. В этом плане мы можем уверенно говорить о том, что анонсированные Владимиром Путиным в ходе его послания Федеральному собранию новейшие образцы стратегического вооружения будут доведены до серийного производства и поступят на вооружение в армию и флот", — сказал Коротченко.

По его словам, избрание Путина усилит геополитические позиции России и означает, что никакие формы политического или военного давления, которые предпринимали США и их союзники, «не будут оказывать какого-либо влияния на формирование международного курса нашей страны».

"В целом избрание Путина означает дальнейшее укрепление суверенитета нашей страны, безопасности и территориальной целостности", — сказал эксперт.