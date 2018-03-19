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Избрание Путина гарантирует реализацию проектов ОПК, уверен военный эксперт
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Избрание Путина гарантирует реализацию проектов ОПК, уверен военный эксперт 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: © РИА Новости / Владимир Астапкович
МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Переизбрание Владимира Путина президентом России означает сохранение курса на укрепление обороноспособности страны и гарантирует принятие на вооружение всех стратегических образцов военной техники, анонсированных в ходе послания Федеральному собранию, заявил РИА Новости член Общественного совета при Минобороны, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.
На прошедших в воскресенье выборах президента РФ действующий глава государства Владимир Путин побеждает со значительным отрывом от других кандидатов, набрав 76,67% голосов после обработки данных 99,75% протоколов участковых комиссий. Это рекордная в его политической карьере поддержка избирателей. Второе место занимает кандидат от КПРФ Павел Грудинин, третье — лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Явка на выборах президента России 18 марта после обработки 99,83% протоколов участковых комиссий составляет более 67%.
"Переизбрание Владимира Путина на новый срок полномочий главы государства означает преемственность внешнеполитического курса и оборонного строительства в нашей стране, нацеленного на сильное государство, способного защитить своих граждан и своих союзников. Важнейшим элементом такого государства являются вооруженные силы. В этом плане мы можем уверенно говорить о том, что анонсированные Владимиром Путиным в ходе его послания Федеральному собранию новейшие образцы стратегического вооружения будут доведены до серийного производства и поступят на вооружение в армию и флот", — сказал Коротченко.
По его словам, избрание Путина усилит геополитические позиции России и означает, что никакие формы политического или военного давления, которые предпринимали США и их союзники, «не будут оказывать какого-либо влияния на формирование международного курса нашей страны».
"В целом избрание Путина означает дальнейшее укрепление суверенитета нашей страны, безопасности и территориальной целостности", — сказал эксперт.
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