Наблюдатели ШОС не выявили серьезных нарушений на выборах президента России

"Ни одной серьезной жалобы не поступило… Результаты работы (миссии — ред.) будут изложены в нашем заявлении. Но хочу сказать, что выборы соответствовали требованиям избирательного законодательства РФ и принятым страной международным обязательствам", — заявил он на пресс-конференции по итогам работы миссии наблюдателей от ШОС на выборах президента РФ.

"В период деятельности миссии не поступало жалоб и замечаний по работе СМИ, в то же время, нарушений норм национального законодательства, ставящего под сомнение легитимность выборов, миссией практически не отмечено. Прошедшие выборы, на наш взгляд, были прозрачными, достоверными, демократичными и, безусловно, стали еще одним очень важным шагом на пути дальнейшего развития демократических процессов в РФ", — добавил он.

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