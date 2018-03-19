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В ГД предостерегли Польшу от высылки дипломатов
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В Госдуме предостерегли Польшу от высылки российских дипломатов 

Газета.Ru 11 часов назад
Фото: РИА Новости
Заместитель председателя комитета Государственной думы по международным делам Дмитрий Новиков заявил, что у России есть арсенал политического реагирования на случай высылки российских дипломатов из Польши. Об этом сообщает РИА "Новости".
"Это можно расценивать как несамостоятельность польского внешнеполитического курса. Еще Россия не выяснила свои отношения с Великобританией по этому вопросу (отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и последовавшей высылки британских и российских дипломатов — "Газета.Ru"), еще все точки на i не расставлены, а они уже спешат с подобными заявлениями", — сказал Новиков.
Политик также посчитал, что возможная высылка российских дипломатов из Польши укладывается в антироссийский политический вектор страны.
"У дипломатических служб всегда есть необходимый арсенал реагирования", — подчеркнул Новиков.
Ранее сообщалось, что Польша хочет выслать российских дипломатов из солидарности с Британией.
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