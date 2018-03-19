В ГД предостерегли Польшу от высылки дипломатов

В Госдуме предостерегли Польшу от высылки российских дипломатов

"У дипломатических служб всегда есть необходимый арсенал реагирования", — подчеркнул Новиков. Политик также посчитал, что возможная высылка российских дипломатов из Польши укладывается в антироссийский политический вектор страны.

Ранее сообщалось, что Польша хочет выслать российских дипломатов из солидарности с Британией.