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Политолог рассказал, какие направления политики Путина станут приоритетными
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Политолог рассказал, какие направления политики Путина станут приоритетными 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Экономические и социальные задачи станут приоритетами в политике переизбранного президента РФ Владимира Путина на ближайшие шесть лет, считает руководитель Центра экономических и политических реформ Николай Миронов.
Действующий президент России одерживает победу на прошедших 18 марта президентских выборах с результатом 76,66% по итогам обработки 99,84% протоколов, за него проголосовали более 56 миллионов человек. Это рекордная в политической карьере Путина поддержка избирателей. Второе место занимает кандидат от КПРФ Павел Грудинин, третье — лидер ЛДПР Владимир Жириновский.
"Для начала перед страной стоят важные экономические и социальные задачи, которые были, в том числе, анонсированы в послании. Это экономический рывок, несырьевые отрасли экономики должны будут выработать экспортный потенциал. Я думаю, будет довольно серьезный упор на попытки развития России в технологической отрасли. Много, наверное, придется осуществить и непопулярных мер, типа пенсионного возраста и изменения налогов", — рассказал Миронов РИА Новости.
А вот международная политика, по мнению политолога, уже достигла всех необходимых высот.
"Совершенное оружие у нас есть, мы заняли определенную позицию в мире, которая не всем нравится, как мы видим. Не думаю, что радикальные внешнеполитические шаги нас будут ждать. Много будет внешнеполитической риторики в средствах массовой информации, но основной упор будет сделан на внутреннюю политику, потому что только сильная страна может быть сильной и во внешней политике", — подытожил Миронов.
За выборами президента России следите в онлайн-репортаже РИА Новости>>
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