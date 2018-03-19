Политолог рассказал, какие направления политики Путина станут приоритетными

Владимир Жириновский. Действующий президент России одерживает победу на прошедших 18 марта президентских выборах с результатом 76,66% по итогам обработки 99,84% протоколов, за него проголосовали более 56 миллионов человек. Это рекордная в политической карьере Путина поддержка избирателей. Второе место занимает кандидат от КПРФ Павел Грудинин , третье — лидер ЛДПР

"Для начала перед страной стоят важные экономические и социальные задачи, которые были, в том числе, анонсированы в послании. Это экономический рывок, несырьевые отрасли экономики должны будут выработать экспортный потенциал. Я думаю, будет довольно серьезный упор на попытки развития России в технологической отрасли. Много, наверное, придется осуществить и непопулярных мер, типа пенсионного возраста и изменения налогов", — рассказал Миронов РИА Новости.

А вот международная политика, по мнению политолога, уже достигла всех необходимых высот.

"Совершенное оружие у нас есть, мы заняли определенную позицию в мире, которая не всем нравится, как мы видим. Не думаю, что радикальные внешнеполитические шаги нас будут ждать. Много будет внешнеполитической риторики в средствах массовой информации, но основной упор будет сделан на внутреннюю политику, потому что только сильная страна может быть сильной и во внешней политике", — подытожил Миронов.

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