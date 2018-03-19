В Палестине на выборах президента России проголосовали свыше 400 россиян

ТЕЛЬ-АВИВ, 19 мар — РИА Новости . Свыше 400 россиян приняли участие в выборах президента РФ на палестинских территориях, сообщили дипломаты.

Явка составила почти половину от общего числа избирателей, которые живут на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа.

"Количество проголосовавших на президентских выборах на палестинских территориях составило 417 человек", — сообщило представительство РФ при Палестинской национальной администрации.

По его подсчетам, на палестинских территориях живут 864 гражданина России в избирательном возрасте. Участки для голосования были открыты в городах Западного берега Рамаллахе, Вифлееме , Наблусе, а также в секторе Газа.

Израиле , где работали 14 участков, проголосовали свыше 12 тысяч россиян. Общую численность избирателей в стране посольство в Тель-Авиве оценивает в 121 тысячу человек. Проценты голосов, отданных за каждого из восьми кандидатов, российские дипломаты обещают обнародовать после того, как ЦИК РФ подведет окончательные итоги голосования.

По предварительным данным подсчет ЦИК, на прошедших в воскресенье выборах президента РФ действующий глава государства Владимир Путин побеждает со значительным отрывом от других кандидатов, набирая76,67% голосов после обработки данных 99,75% протоколов участковых комиссий. Это рекордная в его политической карьере поддержка избирателей.

В Центризбиркоме рассчитывают до конца недели подвести окончательные итоги подсчета голосов.

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