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В Палестине на выборах президента России проголосовали свыше 400 россиян
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В Палестине на выборах президента России проголосовали свыше 400 россиян 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
ТЕЛЬ-АВИВ, 19 мар — РИА Новости. Свыше 400 россиян приняли участие в выборах президента РФ на палестинских территориях, сообщили дипломаты.
Явка составила почти половину от общего числа избирателей, которые живут на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа.
"Количество проголосовавших на президентских выборах на палестинских территориях составило 417 человек", — сообщило представительство РФ при Палестинской национальной администрации.
По его подсчетам, на палестинских территориях живут 864 гражданина России в избирательном возрасте. Участки для голосования были открыты в городах Западного берега Рамаллахе, Вифлееме, Наблусе, а также в секторе Газа.
В Израиле, где работали 14 участков, проголосовали свыше 12 тысяч россиян. Общую численность избирателей в стране посольство в Тель-Авиве оценивает в 121 тысячу человек. Проценты голосов, отданных за каждого из восьми кандидатов, российские дипломаты обещают обнародовать после того, как ЦИК РФ подведет окончательные итоги голосования.
По предварительным данным подсчет ЦИК, на прошедших в воскресенье выборах президента РФ действующий глава государства Владимир Путин побеждает со значительным отрывом от других кандидатов, набирая76,67% голосов после обработки данных 99,75% протоколов участковых комиссий. Это рекордная в его политической карьере поддержка избирателей.
Второе место занимает Павел Грудинин с результатом 11,8% (за него проголосовали 8 миллионов 648 тысяч 147 человек), третье — Владимир Жириновский с результатом 5,66%, или 4 миллиона 151 тысяча 63 избирателя. Ксения Собчак заняла четвертое место, набрав 1,67% (1 миллион 226 тысяч 145 человек), Григорий Явлинский стал пятым, получив 1,04%, за него проголосовали 765 тысяч 122 человека. Борис Титов набрал 0,76%, или 555 тысяч 189 голосов избирателей. Максим Сурайкин получил 0,68%, или 498 тысяч 575 голосов. Сергей Бабурин набрал 0,65%, за него проголосовали 477 тысяч 903 человека.
В Центризбиркоме рассчитывают до конца недели подвести окончательные итоги подсчета голосов.
За выборами президента России следите в онлайн-репортаже РИА Новости>>
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