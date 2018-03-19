Владимир Путин набрал рекордное количество голосов на выборах президента РФ

Действующего президента России переизбрали на данный пост 4-ый раз.

России Николай Булаев. Действующий президент России Владимир Путин набрал рекордное количество голосов избирателей в 2018 году, по сравнению с предыдущими выборами президента РФ. Об этом рассказал заместитель председателя Центральной избирательной комиссии ( ЦИК

— Что касается кандидата-победителя, мы видим, что у Владимира Владимировича Путина 56 миллионов 206 тысяч 514 голосов. Это абсолютный рекорд за последние выборы президента Российской Федерации, — отметил Николай Булаев.

Накануне, 18 марта, голоса за Владимира Путина отдали 54,4 миллиона жителей страны. Отметим, что Владимир Путин набрал более 76 процентов голосов избирателей.

Владимир Путин будет руководить страной в четвертый раз.

ТРАНСЛЯЦИЯ «ВМ»

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Выборы Президента. Как мы голосовали

Владимир Путин заявил о предстоящих после инаугурации кадровых перестановках