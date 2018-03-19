Опубликованы данные тайного голосования в Кемерово 

Кемерово, 19 марта — Сибинфо. Центральная избирательная комиссия области опубликовала данные тайного голосования за президента России по городу Кемерово, сообщает ВашГород.ру.
Сергей Бабурин 2.947 голосов
Павел Грудинин 22.647 голосов
Владимир Жириновский 21.111 голос
Владимир Путин 286.463 голоса
Ксения Собчак 4.416 голосов
Максим Сурайкин 1.847 голосов
Борис Титов 1.869 голосов
Григорий Явлинский 3.965 голосов.
Активнее всего голосовали жители Заводского и Ленинского районов области.
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