Эксперт: Новым премьером может стать Набиуллина 

После подсчета 99 процентов бюллетеней на выборах президента России, Владимир Путин набрал 76,65 процентов голосов. В абсолютном исчислении за него отдали голоса более 55 миллионов россиян.
По словам директора аналитического департамента компании «Альпари» Александра Разуваева, столь убедительная победа Путина не выглядит неожиданной на фоне геополитического противостояния с Западом и резкого обострения отношений с Великобританией.
-Лондон и российская внесистемная оппозиция, вероятно, сделали все, чтобы обеспечить столь безоговорочную победу действующему российскому президенту. — сказал эксперт. — У него, конечно, много достоинств. Но одно из самых главных до сих пор остается в тени. В конце 2014 года Россия столкнулась с санкциями и обвалом цен на нефть, масштабным валютным кризисом. Широкая общественность требовала отказа от свободного рынка и введения административных мер. Однако был сделан принципиально другой выбор. И невидимая рука рынка оказалась достаточно благосклонной к России. В результате в кризис ВВП РФ упал менее чем на 3 процента, а реальные частные доходы лишь на 11 процентов. Основным итогом выборов является полный провал либералов, которые изначально имели все шансы побороться за второе место. Ксения Собчак набрала менее 2 процентов. Для сравнения, Михаил Прохоров на выборах в 2012 году получил около 8 процентов голосов избирателей. Рынки вряд ли отреагируют значимо на результаты голосования. Победа Путина уже заложена в ценах. Основная интрига — кто станет новым премьер-министром России. Мы по-прежнему считаем, что наилучшие шансы занять этот пост у действующей главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной. Ждать ясности осталось недолго.