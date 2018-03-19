Немецкие эксперты: Путин не будет ждать с ответами на вопросы о преемнике

Директор берлинского Центра восточноевропейских и международных исследований Гвендолин Зассе предполагает, что Владимир Путин в случае победы на выборах президента представит своего преемника до конца нового шестилетнего срока.

По ее словам, в настоящее время интересен не столько исход выборов и его внешнеполитические последствия, сколько интрига последнего по Конституции президентского срока Путина.

«На повестку дня встают вопросы о преемнике, о том, как Путин будет контролировать свой уход с поста президента, когда и как будет это делать», — заявила Зассе, передает Deutsche Welle

Она не исключила, что Путин, возможно, и не будет ждать с ответами на такие вопросы до конца своего нового шестилетнего срока.

В воскресенье Путин прокомментировал возможность участия в выборах президента России в 2030 году. На соответствующий вопрос президент ответил: «Послушайте меня, мне кажется, то, что вы говорите — это немножко смешно. Давайте посчитаем, я что — до 100 лет здесь буду сидеть? Нет».

Напомним, в ноябре 2014 года президент России Владимир Путин заявил, что не собирается оставаться президентом пожизненно. По словам Путина, его преемника определит на демократических выборах народ, а не конкретные чиновники.

По итогам обработки 99,79% протоколов Путин на выборах главы государства получил рекордную поддержку россиян и набрал 76,67% голосов. Явка избирателей на выборах президента составила, по предварительным данным, 67,47%.

Окончательные итоги голосования пока не подведены.