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Путина больше любят сельские районы, Грудинина в Азнакаеве, Сурайкина в Челнах, а Собчак в центре Казани
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Путина больше любят сельские районы, Грудинина в Азнакаеве, Сурайкина в Челнах, а Собчак в центре Казани 

Казанский репортер 2 часа назад
Фото: Казанский репортер
Владимира Путина больше всего любят в сельских районах, Павла Грудинина в Азнакаеве, Максима Сурайкина в Челнах, а Ксению Собчак в Вахитовском районе Казани, к таким выводам можно прийти, если взглянуть на сводную таблицу предварительных итогов голосования в Татарстане. «Казанский репортер» изучил данные и выяснил, где кандидаты в президенты набрали самый высокий и самый низкий процент голосов. Владимир Путин: 98,14% Нурлатский район, 70,87% НижнекамскПавел Грудинин: 21,57% Азнакаево, 0,88% Нурлатский районМаксим Сурайкин: 8,14% Центральный район Набережных Челнов, 0,06% Кайбицкий районВладимир Жириновский: 5,31% Нижнекамск, 0,43% Нурлатский районКсения Собчак: 2,93% Вахитовский район Казани, 0,17% Алькеевский районГригорий Явлинский: 2,07% Московский район Казани, 0,07% Кайбицкий районСергей Бабурин: 1,34% Заинск, 0,05% Атнинский районБорис Титов: 1,26% Мензелинск, 0,05% Кайбицкий район
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