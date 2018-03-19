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Китай готовится к визиту Путина в 2018 году
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Китай готовится к визиту Путина в 2018 году 

ТАСС 2 часа назад
ПЕКИН, 19 марта. /ТАСС/. Китайские власти ведут подготовку к визиту президента РФ Владимира Путина в Китай, намеченному на 2018 год. Об этом сообщила в понедельник на регулярном брифинге официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.
"Путин в текущем году посетит нашу страну в соответствии с планом ежегодного регулярного обмена визитами между лидерами России и Китая. Мы продолжим поддерживать тесный диалог с российской стороной по этому вопросу через дипломатические каналы", — отметила она.
Хуа Чуньин напомнила, что российский лидер, как и председатель КНР Си Цзиньпин, внес большой вклад в развитие отношений между двумя государствами. «Китайско-российское всеобъемлющее стратегическое партнерство продолжит развиваться в соответствии с новыми возможностями и будет способствовать нашему совместному процветанию», — резюмировала дипломат.
Ожидается, что президент России посетит КНР в июне для участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который пройдет в городе Циндао (восточная провинция Шаньдун).
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