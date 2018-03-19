Ещё
Порошенко принизил результаты голосования в Крыму
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Порошенко принизил результаты голосования в Крыму 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
По словам президента Украины Петра Порошенко, президентские выборы на территории Крыма стали грубым нарушением международного права со стороны России.
Лидер Украины Петр Порошенко у себя в Facebook раскритиковал президентские выборы на территории Крыма, выпустив видео-обращение.
«Проведение российской оккупационной администрацией так называемых выборов президента РФ во временно оккупированном Крыму является очередным грубым нарушением Россией международного права. Это и не удивительно для страны, которая систематически и сознательно противопоставляет себя всему внешнему миру, — отметил Порошенко.
По его словам, голосование в Крыму стало еще одним свидетельством «пренебрежения Кремля» к «основополагающим документам и принципам, на которых в течение последних 70 лет базируются международный мир и безопасность, в частности, устав ООН и Хельсинкский заключительный акт».
Порошенко назвал результаты голосования незаконными:
«Они являются ничтожными и не будут иметь никаких правовых последствий. Легитимными президентскими выборами в Крыму могут быть только выборы президента Украины», — подытожил Порошенко.
Обработка протоколов в Крыму близится к завершению, по данным на 7.30 по московскому времени, Владимир Путин на президентских выборах на территории Республики Крым набирает 92,14% (более 981 тыс. голосов избирателей)
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Порошенко принизил результаты голосования в Крыму Собчак назвала главный итог голосования Путин решил не отвечать на ситуацию с голосованием россиян на Украине
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Еще одна страна вышлет российских дипломатов405
Макаревич назвал россиян «злобными дебилами»325
Песков рассказал о «впечатляющем» плане Путина190
Обзор зарубежных СМИ: «Крымский мост рухнет до иска Украины»176
Панин опубликовал голое селфи c барышней43
Видео
05:00
Моржи, ракеты и абсолютный лидер Путин
Политика Выборы 2018
08:55
Песков рассказал о «впечатляющем» плане Путина
Политика Выборы 2018
00:42
Российское правительство ждут перестановки
Политика
04:44
Макаревич назвал россиян «злобными дебилами»
Шоу-бизнес
00:40
Панин опубликовал голое селфи c барышней
Шоу-бизнес
03:19
Три новых станции метро готовят к открытию
Новости Москвы
00:58
Мировые лидеры поздравляют Путина с победой
Политика Выборы 2018
00:35
Новый претендент поборется за наследство Олега Яковлева
Шоу-бизнес Другое
02:36
Астрономическая весна не принесет тепло
Общество Новости Москвы
02:59
Спасем Байкал от китайцев
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение