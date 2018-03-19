Порошенко принизил результаты голосования в Крыму 

По словам президента Украины Петра Порошенко, президентские выборы на территории Крыма стали грубым нарушением международного права со стороны России.
Лидер Украины Петр Порошенко у себя в Facebook раскритиковал президентские выборы на территории Крыма, выпустив видео-обращение.
«Проведение российской оккупационной администрацией так называемых выборов президента РФ во временно оккупированном Крыму является очередным грубым нарушением Россией международного права. Это и не удивительно для страны, которая систематически и сознательно противопоставляет себя всему внешнему миру, — отметил Порошенко.
По его словам, голосование в Крыму стало еще одним свидетельством «пренебрежения Кремля» к «основополагающим документам и принципам, на которых в течение последних 70 лет базируются международный мир и безопасность, в частности, устав ООН и Хельсинкский заключительный акт».
Порошенко назвал результаты голосования незаконными:
«Они являются ничтожными и не будут иметь никаких правовых последствий. Легитимными президентскими выборами в Крыму могут быть только выборы президента Украины», — подытожил Порошенко.
Обработка протоколов в Крыму близится к завершению, по данным на 7.30 по московскому времени, Владимир Путин на президентских выборах на территории Республики Крым набирает 92,14% (более 981 тыс. голосов избирателей)