FAZ: Выборы в России были «стресс-тестом» для системы власти

Для Владимира Путина голосование было очень важным; не только как «плебисцит о доверии», но и как «стресс-тест», проверка мобилизации политической системы, отмечает обозреватель немецкой Frankfurter Allgemeine Zeitung.

«Было бы неправильно отвергать так называемые президентские выборы в России как фарс», — подчеркивает колумнист немецкого издания Frankfurter Allgemeine Zeitung Райнхард Фезер в статье под заголовком «Как далеко зайдет Путин?».

«С одной стороны, это своего рода стресс-тест для своей политической системы: руководство исследует свою способность обеспечивать стабильность власти. Для всех уровней государственного аппарата — от высших госчиновников, через губернаторов и вплоть до директоров школ — речь идет о демонстрации лояльности и готовности мобилизовать поддержку», — полагает обозреватель.

С другой стороны, «Путину лично нужен плебисцит, чтобы сохранить контроль над соперничающими группами, — считает Райнхард Фезер. — В случае поддержки Путина большинством населения никакая фракция в Кремле и вокруг него не рискует выступить против него, не подвергая риску всю систему». Исходя из этого, Владимир Путин «будет располагать полномочиями, чтобы иметь возможность выступать в качестве судьи в жесткой борьбе против отдельных групп».

Напомним, что по итогам обработки 99,84% протоколов явка на выборах по России составила 67,47%. Действующий президент России Владимир Путин побеждает на выборах главы государства, набирая 76,66%, сообщили в Центризбиркоме.