В КПРФ призвали не ждать хорошего отношения Запада к России после выборов

"Наилучшим для них (Запада) сценарием был бы распад Российской Федерации по схемам, которые уже были использованы при разрушении Советского Союза. Поэтому вне зависимости от хода президентской избирательной кампании и результатов этой избирательной кампании, рассчитывать на благожелательное отношение тех, кто определяет политику США и стран Запада, не приходится", — сказал Новиков РИА Новости, отвечая на вопрос о том, повлияет ли абсолютная поддержка россиян курса действующего президента РФ на риторику западных стран в отношении Москвы.

По мнению парламентария, в связи с этим стране сейчас нужно сплотиться и сосредоточиться на внутренних проблемах.