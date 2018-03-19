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В КПРФ призвали не ждать хорошего отношения Запада к России после выборов
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В КПРФ призвали не ждать хорошего отношения Запада к России после выборов 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Рассчитывать на благожелательное отношение тех, кто определяет политику США и других стран Запада, не приходится вне зависимости от итогов выборов в России, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков (КПРФ).
"Наилучшим для них (Запада) сценарием был бы распад Российской Федерации по схемам, которые уже были использованы при разрушении Советского Союза. Поэтому вне зависимости от хода президентской избирательной кампании и результатов этой избирательной кампании, рассчитывать на благожелательное отношение тех, кто определяет политику США и стран Запада, не приходится", — сказал Новиков РИА Новости, отвечая на вопрос о том, повлияет ли абсолютная поддержка россиян курса действующего президента РФ на риторику западных стран в отношении Москвы.
По мнению парламентария, в связи с этим стране сейчас нужно сплотиться и сосредоточиться на внутренних проблемах.
Выборы президента РФ состоялись 18 марта. Явка после обработки 99,83% протоколов участковых комиссий составляет более 67%. Действующий глава государства Владимир Путин побеждает со значительным отрывом от других кандидатов, набрав 76,67% голосов после обработки данных 99,75% протоколов участковых комиссий. Это рекордная в его политической карьере поддержка избирателей. Второе место занимает кандидат от КПРФ Павел Грудинин, третье — лидер ЛДПР Владимир Жириновский.
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