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В день выборов ярославцы купили больше миллиона пирожков
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В день выборов ярославцы купили больше миллиона пирожков 

РИА «ФедералПресс» 3 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Пользовалась спросом и другая продукция, сообщает портал ProГород.
Реализовано около 506 тысяч пирожных и кондитерских изделий, около 215 тысяч порций кулинарной продукции и бутербродов. Всего на ярмарках продано 65 тонн продукции.
Явка избирателей в Ярославской области превысила 64%. Владимир Путин набрал 71,84%. Второе место осталось за Павлом Грудининым — 12,96%. Тройку лидеров замкнул Владимир Жириновский — 7,54%.
Дальше места расположились следующим образом: Ксения Собчак (2,37%), Григорий Явлинский (1,78%), Борис Титов (1,02%), Сергей Бабурин (0,81%) и Максим Сурайкин (0,67%).
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