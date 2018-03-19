В день выборов ярославцы купили больше миллиона пирожков 

Пользовалась спросом и другая продукция, сообщает портал ProГород.
Реализовано около 506 тысяч пирожных и кондитерских изделий, около 215 тысяч порций кулинарной продукции и бутербродов. Всего на ярмарках продано 65 тонн продукции.
Явка избирателей в Ярославской области превысила 64%. Владимир Путин набрал 71,84%. Второе место осталось за Павлом Грудининым — 12,96%. Тройку лидеров замкнул Владимир Жириновский — 7,54%.
Дальше места расположились следующим образом: Ксения Собчак (2,37%), Григорий Явлинский (1,78%), Борис Титов (1,02%), Сергей Бабурин (0,81%) и Максим Сурайкин (0,67%).