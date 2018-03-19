В день выборов ярославцы купили больше миллиона пирожков

Пользовалась спросом и другая продукция, сообщает портал ProГород.

Реализовано около 506 тысяч пирожных и кондитерских изделий, около 215 тысяч порций кулинарной продукции и бутербродов. Всего на ярмарках продано 65 тонн продукции.