Уверенное второе место: «Грудинин превращается в политика федерального уровня»

Павел Грудинин занимает на выборах президента страны уверенное второе место. Сам кандидат назвал выборы нечестными, но поблагодарил всех, кто вместе с ним «провел их достойно». Политологи считают, что при правильном построении кампании Грудинин мог бы набрать еще больше голосов. Теперь главная интрига — придется ли ему сбривать усы.

На пресс-конференцию Павел Грудинин вышел вместе с Геннадием Зюгановым . Слово взял лидер КПРФ . Если коротко, выборы для парии прошли успешно, в том, что ставка была сделана на Грудинина разочарований нет (даже при том, что результат Зюганова новому кандидату от КПРФ точно не преодолеть), у Грудинина больше перспективы — Зюганов открыто говорил о том, что видит Павла Николаевича премьером.

О будущем выдвижении Грудинина на выборы губернатора Подмосковья или на следующие президентские рассуждать рано. Было много критики в адрес предвыборной кампании и, в частности, дебатов, но в целом осталось впечатление, что коммунисты более или менее довольны. Главный сигнал — власть должна пойти на диалог с левыми. Об этом говорил и сам кандидат номер два:

Павел Грудинин генеральный директор Совхоза имени Ленина «К сожалению, оказался прав Навальный, и проголосовать два-три раза можно, и мы имеем такие примеры в Московской области. Ясно, что подсчет голосов и вообще вся процедура выборов были не честными, но мы, несмотря на всю эту грязь, которая лилась, прошли эти выборы достойно. И я надеюсь, что тот, кто победит на выборах, сделает определенные выводы: надо менять экономическую и политическую ситуацию в нашей стране, надо поворачивать влево, это видят все».

Эксперты, опрошенные Business FM , считают, что Грудинин мог бы набрать больше голосов.

Владимир Слатинов эксперт Института гуманитарно-политических исследований «Давайте скажем честно: разве Зюганова так мочили в 2012 году? Та мощнейшая кампания, которая была развязана против господина Грудинина, что называется, из всех пушек, с привлечением огромного количества ресурсов, с ежедневными десятками репортажей, статей, которая, конечно, била по его целевому электорату, потому что для целевого электората Грудинина вопросы о счетах, о богатстве, о притесняемых работниках — это вопросы чувствительные, конечно, это мощнейшее противодействие Грудинину, которого, безусловно, испугались, дало о себе знать. Но с учетом всего этого Грудинин автоматически превращается в политика федерального уровня».

По словам эксперта, в том, что Грудинин не набрал своего максимума, виноват и сам кандидат. Политолог Аббас Галлямов уверен, что глава Совхоза имени Ленина мог бы набрать и 30%, если бы не испортил все сам. Была слабая программа, которую Грудинин просто размыл множеством ролей, считает Галлямов:

Аббас Галлямов политтехнолог «Он председатель совхоза, человек дела, при этом он зачем-то притворяется, говорит, что он народный кандидат. Какой ты народный кандидат, если у тебя счета за рубежом? Зачем ты чужую роль разыгрываешь? Не надо притворяться близким к народу, у нас народ нищий. Поэтому народ никогда богатого человека за народного не признает. Надо было исполнять роль единственного из всех кандидатов, который является человеком дела, у которого за плечами не слова, пустые обещания, программы, проекты, а дело. Два человека в кампании, у которых за плечами есть дело. У Путина дело — это успехи внешнеполитические, а у Грудинина дело — это успехи экономические и успехи в части организации высокого уровня жизни для своих колхозников: вот как я для них организовал среднюю зарплату по колхозу 80 тысяч рублей, я то же самое сделаю для страны».